VIDEO: हवा भरते समय फटा जेसीबी का टायर, चार लोग हवा में उछले, एक की मौत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जेसीबी के विशाल टायर में हवा भरते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसने चार लोगों को कई फीट दूर उछाल दिया. इस दर्दनाक हादसे में एक हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का भयावह वीडियो भी सामने आया है.

हवा भरने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र के बोदरी स्थित फॉर्च्यून एलीमेंट कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जेसीबी मशीन के टायर में हवा भरी जा रही थी. इसी दौरान अचानक टायर में तेज धमाका हुआ, जिसने मौके पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया.

धमाके से चार लोग चपेट में आए

ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि टायर के लोहे के हिस्से और डिस्क दूर तक जा गिरे. पास खड़े चार लोग इसकी चपेट में आ गए और हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े. हादसे में जेसीबी हेल्पर उमाकांत कौशिक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

घटना में टायर मिस्त्री ओसामा, जेसीबी चालक भूपेंद्र राव और कर्मचारी अमृत लाल यादव घायल हो गए. सभी को तुरंत बिलासपुर के श्रीराम केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू हुई जांच

हादसे की जानकारी मिलते ही चकरभाठा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया. पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि टायर में अधिक दबाव बनने के कारण यह विस्फोट हुआ. हालांकि, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके.

वीडियो ने दिखाई हादसे की भयावहता

घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. कुछ ही सेकंड में हुए इस हादसे ने यह साफ कर दिया कि इस तरह के कामों में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. कॉलोनी में इस घटना के बाद गम और डर का माहौल बना हुआ है.