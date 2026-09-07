मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश और तेज आंधी के बीच करीब 70 साल पुराना इमली का पेड़ एक चलती कार पर गिर गया. हादसे में कार सवार नर्मदा विकास प्राधिकरण (NVDA) के डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा सिंह की बुजुर्ग मां की मौत हो गई. हादसे में एक अन्य महिला घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
राधा देवी की मौत, रिशतेदार घायल
डॉक्टर को दिखाकर लौट रहा था परिवार
यह दर्दनाक हादसा इंदौर की एमजी रोड थाना क्षेत्र के दरगाह चौराहे के पास हुआ. पुलिस के अनुसार, NVDA के डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा सिंह की मां राधा देवी अपनी आंखों का इलाज कराने गईं थी. वे परिवार के सदस्यों के साथ वापस घर जा रहीं थीं, इस दौरान यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही एमजी रोड पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची. पेड़ को काटकर हटाया और बचाव कार्य शुरू किया.
बैठक में थे डिप्टी डायरेक्टर
हादसे में समय बुजुर्ग राधा देवी की बेटी और नर्मदा विकास प्राधिकरण में डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा सिंह कमिश्नर के साथ एक बैठक कर रहे थे. हादसे की जानकारी मिलते ही दोनों तत्काल मीटिंग छोड़कर घटनास्थल पर पहुंचे.
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