इंदौर स्वच्छता मॉडल दुनिया में छाया, इटली के काउंसल जनरल ने देखा कचरा प्रबंधन, निवेश की संभावना 

देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका इंदौर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है. दुनिया के विभिन्न देशों से प्रतिनिधिमंडल इंदौर पहुंचकर यहां की स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और शहरी विकास मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं.
5 सितंबर शनिवार को इटली के काउंसल जनरल वॉल्टर फरेरा विशेष दल के साथ इंदौर पहुंचे. प्रतिनिधिमंडल ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था और विभिन्न नवाचारों का अवलोकन किया. इस दौरान काउंसल जनरल ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात कर इंदौर के विकास मॉडल और भविष्य की परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की.
स्वच्छता के लिए किए गए नवाचार की जानकारी साझा की
इटली और इंदौर समझौते की संभावना
बैठक में इटली काउंसल जनरल वॉल्टर फरेरा ने भविष्य की परियोजनाओं और इंदौर के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की. इस दौरान स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में इटली और इंदौर के बीच तकनीकी सहयोग एवं समझौते की संभावनाओं पर भी विचार किया गया, साथ ही निवेश को लेकर भी फरेरा ने संभावनाएं जताईं.
अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मिलेगी नई दिशा
इंदौर का मॉडल विश्व में बना रहा पहचान
महापौर ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता यात्रा अब केवल राष्ट्रीय उपलब्धि तक सीमित नहीं रही है. देश के विभिन्न शहरों के प्रतिनिधिमंडलों के बाद अब विदेशों से भी अधिकारी और विशेषज्ञ इंदौर पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं और निवेश को लेकर विचार कर रहे हैं. इटली के प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा इस बात का संकेत है कि इंदौर का मॉडल अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. स्वच्छता के क्षेत्र में देश में नंबर-1 इंदौर अब दुनिया के शहरों के लिए भी एक उदाहरण बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
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