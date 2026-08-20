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शादी से 8 दिन पहले मंगेतर ने तोड़ी सगाई, सदमा सहन नहीं कर सकी युवती ने छोड़ दी दुनिया  

इंदौर में सगाई के एक साल बाद मंगेतर के शादी से इनकार करने पर युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया. एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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शादी से 8 दिन पहले मंगेतर ने तोड़ी सगाई, सदमा सहन नहीं कर सकी युवती ने छोड़ दी दुनिया  
indore girl takes extreme step after fiance refused marriage .

मध्‍य प्रदेश के इंदौर जिले के एमआईजी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण बाग कॉलोनी में एक दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक साल पुरानी सगाई अचानक टूटने और मंगेतर द्वारा शादी से इनकार करने से दुखी होकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया. गंभीर हालत में परिजनों ने युवती को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका युव‍ती के परिजनों का आरोप है कि मंगेतर ने उनकी बेटी पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर शादी तोड़ी थी, जिससे दुखी होकर उसने जान दे दी.  

जानकारी के अनुसार, स्वर्ण बाग कॉलोनी निवासी 12वीं पास मारिया पिता उमर शेख की सगाई 15 जून 2025 को आजाद नगर निवासी सोहेल उर्फ साहिल से हुई थी, जो पेशे से जूस की दुकान चलाता है. लगभग डेढ़ साल से दोनों परिवारों के बीच रिश्ते बेहतर थे और इस साल शादी की जोर-शोर से तैयारियां भी चल रही थीं. 

8 दिन पहले बात करना बंद किया 

मृतका के पिता उमर शेख ने बताया कि करीब 8 दिन पहले सोहेल ने अचानक मारिया से बातचीत बंद कर दी और फोन पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए सगाई तोड़ने की बात कही. जब मारिया के परिवार ने सोहेल के परिजनों से बात की, तो उन्होंने भी कोई मदद करने से इनकार कर दिया. मंगेतर और उसके परिवार के इस रवैये से मारिया गहरे सदमे में चली गई थी.

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छोटी बहन को बताया जहर खा लिया

घटना वाली रात जब मारिया की तबीयत बिगड़ने लगी, तो छोटी बहन के पूछने पर उसने जहरीला पदार्थ खाने की बात कबूल की. परिजन तुरंत उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

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पुलिस ने शुरू की जांच

एमआईजी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा- परिजनों के बयानों और तकनीकी सबूतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्‍य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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