इंदौर से दिल्ली, मुंबई और पुणे का हवाई किराया 3 गुना बढ़ा; अबू धाबी की टिकट 44 हजार पहुंची 

रक्षाबंधन के बाद अब आगामी त्योहारों के सीजन का असर हवाई किराए पर साफ दिखाई देने लगा है. 30 अगस्त को इंदौर से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में दो से तीन गुना तक बढ़ गया है. यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते कई रूट्स पर टिकट बेहद महंगे हो गए हैं.

इंदौर से बेंगलुरु का वन-वे किराया करीब 21 हजार रुपये तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई के लिए 15 हजार, चेन्नई के लिए 11 हजार, दिल्ली और पुणे के लिए 14,500 रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है. सबसे ज्यादा महंगी उड़ान इंदौर-अबू धाबी रूट पर है, जहां 30 अगस्त को वन-वे टिकट का किराया करीब 44 हजार रुपये तक पहुंच गया है. वहीं अबू धाबी से इंदौर वापसी का किराया करीब 10 हजार रुपये है.

शाम और रात की फ्लाइट्स सबसे महंगी

मध्य प्रदेश ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के अनुसार, त्योहारों के कारण हवाई सफर की मांग में भारी उछाल आया है. सुबह की कुछ उड़ानों में किराया अपेक्षाकृत कम है, जबकि शाम और रात की फ्लाइट्स में काफी अधिक किराया वसूला जा रहा है.

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अक्टूबर और नवंबर में फ‍िर बढ़ेंगे टिकट के दाम

अक्टूबर और नवंबर में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के दौरान किराए में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. इसके चलते यात्रियों ने भारी जेब ढीली होने से बचने के लिए अभी से अग्रिम टिकट बुक करना शुरू कर दिया है. जिससे आखिरी समय में उन्‍हें अधिक कीमत न चुकानी पड़े.

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