VIDEO: चौराहे पर जानलेवा खतरनाक स्टंट! पुलिस को देखकर भागे स्टंटबाज

Gwalior Dangerous Stunt Video: एमपी के ग्वालियर में सख्त चेकिंग और लगातार चालान की कार्रवाई के बावजूद कुछ युवा सड़क को “स्टंट एरिया” समझ बैठे हैं. ताजा मामला शहर के फूलबाग इलाके के सबसे व्यस्त चिड़ियाघर चौराहे का है, जहां देर शाम तेज रफ्तार कारों से कुछ युवकों ने खतरनाक स्टंट कर दिए. सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच अचानक किए गए इन करतबों से राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई और कई परिवार घबराकर किनारे हो गए.

यह घटना ग्वालियर शहर के फूलबाग स्थित चिड़ियाघर चौराहे पर देर शाम सामने आई. यह चौराहा शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में गिना जाता है, जहां हर वक्त वाहन और लोगों की आवाजाही रहती है. ऐसे में कारों से स्टंट करना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि सीधे-सीधे लोगों की जान जोखिम में डालना है.

तेज रफ्तार कारों से स्टंट

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ युवक तेज रफ्तार कारों से सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे थे. अचानक कट मारना, तेजी से मोड़ लेना और भीड़ के बीच गाड़ी घुमाना, इन हरकतों से वहां से गुजर रहे लोग बुरी तरह डर गए. कई लोग अपने बच्चों और परिवार को संभालते हुए सुरक्षित जगह की ओर हटते दिखे.

चौराहे पर जानलेवा खतरनाक स्टंट! पुलिस को देखकर भागे स्टंटबाज



ग्वालियर के फूलबाग स्थित व्यस्त चिड़ियाघर चौराहे पर देर शाम कुछ युवकों ने तेज रफ्तार कारों से खतरनाक स्टंट किए, जिससे चलती गाड़ियों और राहगीरों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अचानक कट मारने और भीड़ के बीच कार घुमाने जैसी… pic.twitter.com/sO6IlCOf0F — NDTV MP Chhattisgarh (@NDTVMPCG) January 29, 2026

बाल-बाल बचे लोग, बड़ा हादसा टला

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टंटबाजी इतनी खतरनाक थी कि कई बार स्थिति हाथ से निकलती दिखी. कुछ वाहन चालकों ने अचानक ब्रेक लगाए, कुछ ने रास्ता बदलने की कोशिश की. ऐसे में टक्कर होने का खतरा बढ़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई लोग सड़क हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था.

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर FRV (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) पहुंची. लेकिन पुलिस को देखते ही स्टंट करने वाले युवक अपनी गाड़ियों के साथ वहां से तेजी से निकल गए. जिस तरह वे भीड़भाड़ वाले चौराहे से भागे, उससे खतरा और बढ़ गया. पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपियों का इस तरह निकल जाना सवाल खड़े करता है.

सख्ती के बावजूद नहीं रुक रही स्टंटबाजी

ग्वालियर में पुलिस की सख्त चेकिंग और लगातार चालानी कार्रवाई की बात तो होती रही है, लेकिन इसके बावजूद स्टंटबाजों के हौसले कम होते नहीं दिख रहे. ऐसे मामलों में सिर्फ एक गलती और किसी निर्दोष की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है. लोग चाहते हैं कि ऐसे युवकों पर पहचान कर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि बाकी लोग भी सबक लें.