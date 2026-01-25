ढाई करोड़ ठगने वाला किंगपिन गिरफ्तार, MP के सबसे बड़े रामकृष्ण आश्रम के सचिव को किया था डिजिटल अरेस्ट

Gwalior Hindi News: ग्वालियर पुलिस ने ढाई करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) करने वाले मुख्य आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, जहां उसे कोर्ट में किया गया. कोर्ट ने उसे एक दिन की रिमांड पर भेज दिया था. 25 जनवरी यानी आज उसकी कोर्ट में फिर से पेशी है. पुलिस ने बताया कि उदय के खाते में ही ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा 1 करोड़ 30 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे.

आरोपी ग्वालियर का रहने वाला है, लेकिन पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी. इसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था. सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पिछले साल का है मामला

मामला 17 मार्च 2025 का है, जहां रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव सुप्रदीप्तानंद से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.52 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 17 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, पुलिस ने धारा 27 के तहत जांच लंबित रखी थी. जांच में कोई नई प्रगति या ठगी गई रकम की जब्ती का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया.

भाई ने किया किंगपिन का खुलासा

पुलिस की पूछताछ में उदय के भाई करण ने पुलिस के सामने पूछताछ में अपने भाई उदय का नाम किंगपिन के तौर पर बताया था. करण ने बताया था कि उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपये उदय को ट्रांसफर किए थे. इसके अलावा, उदय की मां हेमलता के खाते में भी काफी बड़ा लेनदेन सामने आया था. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उदय का क्या कारोबार है, वह कितने खाते चलाता है, उसकी संपत्ति कहां-कहां है और उसके साथ कितने लोग ठगी में शामिल हैं.

