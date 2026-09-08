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'यहां नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार न आएं', ग्वालियर CMHO दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड 

ग्‍वालियर में नौकरी की तलाश में सीएमएचओ कार्यालय पहुंच रहे बेरोजगारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बोर्ड लगा दिए हैं. जिन पर लिखा है- यहां नौकरी नहीं मिलती है. सीएमएचओ का कहना है क‍ि युवाओं के आने से काम में परेशानी हो रही थी.

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'यहां नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार न आएं', ग्वालियर CMHO दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड 
बेरोजगारों की भीड़ से परेशान स्वास्थ्य विभाग ने ग्‍वालियर सीएमएचओ कार्यालय में लगाए बोर्ड. फोटो- देव श्रीमाली

नौकरी कहें या जॉब ये केवल शब्‍द नहीं हैं. यह वो जरूरत है, जिसकी तलाश में हर बेरोजगार युवा रहता है. नौकरी मिलने की जानकारी लगते ही युवाओं की भीड़ वहां पहुंच जाती है जहां भर्ती चल रही हो. ऐसे में कई बार गफलत भी हो जाती है. 

मध्‍य प्रदेश के ग्‍वालियर में भी ऐसी ही गफलत की जानकारी सामने आई है, जहां नौकरी की उम्मीद लेकर बेरोजगार युवाओं ने रोजाना सीएमएचओ कार्यालय पहुंचना शुरू कर दिया. युवाओं की बढ़ती भीड़ के कारण अधिकारी परेशान होने लगे, जिससे उनके काम पर असर पड़ना शुरू हो गया. 

ग्‍वालियर में नौकरी के लिए सीएमएचओ कार्यालय पहुंच रहे बेरोजगार.

ग्‍वालियर में नौकरी के लिए सीएमएचओ कार्यालय पहुंच रहे बेरोजगार. Photo Credit: देव श्रीमाली

सीएमएचओ कार्यालय में लगाए बोर्ड 

इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने कार्यालय परिसर में जगह-जगह सूचना बोर्ड लगवा दिए हैं. आउटसोर्स मल्टी स्किल कर्मियों की भर्ती को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए लगाए गए इन बोर्डों पर साफ लिखा है- 'सीएमएचओ कार्यालय या उसके अधीनस्थ संस्थानों में यहां नौकरी नहीं मिलती, आउटसोर्स कर्मचारियों की सीधी भर्ती नहीं की जाती है. 

नौकरी के लिए पहुंच रहे युवा 

NDTV से बात करते हुए सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर ने बताया कि पिछले कुछ समय से युवा नौकरी की तलाश में कार्यालय आ रहे हैं. उन्‍हें लगता है क‍ि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है. इस कारण वे कार्यालय के चक्कर लगा रहे है, जिससे अधिकारियों को भी काम करने में दिक्कत आ रही है. 

युवाओं को हो रही गलतफहमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में इससे संबंधित बोर्ड लगाए गए हैं.  उन्‍होंने कहा क‍ि विभाग द्वारा उसकी अधीनस्थ आउटसोर्स संस्थाओं में कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है. 

एजेंसियों के जरिए होती है भर्ती 

सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर ने कहा- अस्पतालों और कार्यालयों में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं अधिकृत आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से ली जाती हैं. भर्ती प्रक्रिया भी संबंधित एजेंसी द्वारा ही की जाती है. उन्‍होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा क‍ि वे नौकरी की तलाश या जानकारी के लिए सीएमएचओ कार्यालय न आएं. इसके लिए वे संबंधित अधिकृत आउटसोर्स एजेंसी से संपर्क करें. 

सीएमएचओ कार्यालय में लगाया गया नोटिस बोर्ड.

सीएमएचओ कार्यालय में लगाया गया नोटिस बोर्ड. Photo Credit: देव श्रीमाली

सीएमएचओ कार्यालय में लगे बोर्ड पर क्‍या लिखा?

'कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान/नियम नहीं है और न ही कार्यालय द्वारा कोई नियुक्ति की जा रही है. नियुक्ति प्रक्रिया केवल आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा ही की जाती है'. 

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