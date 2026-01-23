विज्ञापन
विशेष लिंक

पहले 2 लाख में शादी, फिर 2 घंटे बाद ही किडनैपिंग का ड्रामा... पुलिस ने ऐसे किया 'लुटेरी दुल्हन' के कांड का खुलासा

ग्वालियर में युवती की किडनैपिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सामने आया है कि युवती ने पहले शादी की और फिर अपनी ही किडनैपिंग का ड्रामा किया. अभी युवती फरार है.

Read Time: 4 mins
Share
पहले 2 लाख में शादी, फिर 2 घंटे बाद ही किडनैपिंग का ड्रामा... पुलिस ने ऐसे किया 'लुटेरी दुल्हन' के कांड का खुलासा
लुटेरी दुल्हन शिवानी.
  • ग्वालियर के दाल बाजार में एक युवती को चलती कार से अपहरण करने का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू की
  • अपहरण की घटना शादी के नाम पर लूट करने वाली गैंग की साजिश निकली, जिसमें युवती भी शामिल थी
  • युवती की शादी उसके पिता ने दो लाख रुपये लेकर कराई थी, जिसके बाद योजना बनाकर उसे जबरन उठा लिया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ग्वालियर:

ग्वालियर के सबसे व्यस्त इलाके और बीच दाल बाजार से एक युवती को चलती कार से अपहरण करने की घटना का वीडियो सामने आते ही सनसनी फैल गई लेकिन कुछ ही घंटो के अंदर पुलिस ने जब इस अपहरण काण्ड का खुलासा किया तो सब चौंक पड़े. यह एक लुटेरी दुल्हन की अपनी गैंग के साथ लूट की घटना घटित करने के लिए की गई एक  करतूत थी. देर रात पुलिस ने खुलासा किया कि युवती की शादी पिता ने दिन मे दो लाख रूपये लेकर कराई थी और शाम को योजना बनाकर उसकी कार रोकी और उसे जबरन उठा ले गए. शादी के नाम पर लोगो को लूटने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया.

ग्वालियर में यह सनसनीखेज घटना गुरुवार शाम को लगभग साढ़े पांच बजे हुई. शहर के सबसे व्यस्त इलाका और प्रमुख व्यवसायिक केंद्र दाल बाजार में अचानक उस समय हड़कम्प मच गई जब कुछ स्कूटर और बाईक सवार कुछ लोगों ने एक कार को स्कूटर सामने अडाकर रोक लिया. कार मे एक युवक बैठा था जो चला रहा था और पीछे एक युवती बैठी थी. कार रोकने वालों के निशाने पर युवती थी. उन्होंने कार का गेट खोलने का प्रयास किया. वहां गाली गलौज के बीच कार का शीशा फोड़ा, युवती को खींचा और स्कूटर पर बीच में बैठाकर भाग निकले. इस दौरान बाजार मे सैकड़ों व्यक्ति मौजूद थे लेकिन डर के कारण किसी ने कुछ नहीं किया. 

बीच बाजार और दिन दहाड़े हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया. इसके बाद पुलिस को शक हुआ, क्योंकि युवती बगैर किसी बड़े प्रतिरोध के स्कूटर पर बैठ गई. इसके बाद पुलिस ने सब जगह चेकिंग लगाईं. सबसे पहले कार सवार युवक को ढूंढा. उससे बातचीत हुई तो घटना पर संदेह और गहराया. 

Latest and Breaking News on NDTV

गाड़ी चला रहे युवक का नाम अश्मित है. वह  मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है. इसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी. अश्मित के पिता महेन्द्र पाराशर की बुधवार को अपने एक परिचित राकेश के जरिये पूनम गौर और बंटी धाकड़ से मुलाकात हुई और बंटी ने महेन्द्र से कहा कि वह पूनम से उसके बेटे की शादी करवा देगा लेकिन बदले मे दो लाख रुपये चाहिए. महेंद्र गुरुवार दोपहर दो लाख रूपये लेकर उसके पास पहुंच गया. सभी पुराने कोर्ट स्थित एक  नोटरी के पास गए. शिवानी और अश्मित की शादी की नोटरी कराई. बंटी धाकड़ ने दो लाख रूपये लिए और चला गया. अश्मित के परिजन पूनम को कार मे लेकर चल दिए. लेकिन जैसे ही कार दाल बाजार पहुंची वहां अचानक एक बाईक और एक स्कूटर से आये लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया.

घटना की सूचना और वीडियो आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पूरे शहर मे चेकिंग लगाईं गई. लेकिन घटना पर संदेह हुआ. पुलिस महेन्द्र पाराशर को लेकर कोतवाली गई. उसने पूरी कहानी बताई. पुलिस सक्रिय हुई और गैंग की तलाश में अनेक जगह छापमार कार्रवाई करके देर रात आरोपी बंटी पुत्र शिव नारायण धाकड़ निवासी परसोटा मुरैना, शिवानी गौर और मुरैना निवासी हीरा ठाकुर को गिरफ्तार कर 90 हजार रुपये भी बरामद कर लिए. आरोपियों ने बताया कि उनकी स्टोरी तो तैयार थी कि शिवानी भागेगी लेकिन लोगों को संदेह न हो इसलिए उन्होंने मारपीट और हंगामे का नाटक भी किया. 

जांच मे पता चला कि आरोपी पूनम गौर मूलत:  हजीरा थाना क्षेत्र के चौड़े हनुमान के पास की रहने वाली है । गिरफ्तारी के पहले जब पुलिस ने उसके घर पहुंचकर तलाश की तो पूनम के भाई हेमंत ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन दो साल पहले ही घर छोड़कर अलग रह रही थी और तब से उनका परिवार का कोई संपर्क नहीं था। घटना के बाद महेंद्र पाराशर की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार देर रात शिवानी, पूनम, बंटी धाकड़ और अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस बीच ये पुलिस के जाल मे फंस भी गए.

एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी  शिवानी, पूनम  और उसके साथी लोगो को कभी शादी तो कभी हनीट्रैप के बहाने लोगों से रूपये ऐंठने का काम करते है. इसमें भी शादी का झांसा देकर रूपये ऐंठे थे और फिर युवती को ले गए. आरोपियों से 90 हजार रूपये बरामद हो गए है. इनसे पूछताछ जारी है ताकि पता चल चुका है कि यह गैंग अब तक कितने अन्य लोगो को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है. इसमे लुटेरी दुल्हन अभी फरार है पुलिस को उसकी तलाश है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fake Kidnapping, Fake Kidnapping Case, Gwalior, Madhya    Pradesh Breaking News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now