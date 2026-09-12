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पैरी नदी पर जल्‍द शुरू होगा पुल का काम, 20 फीट की सीढ़ी की नहीं पड़ेगी जरूरत, कलेक्टर ने दी चेतावनी

गरियाबंद की पैरी नदी पर देहारगुड़ा-खामभाठा के बीच बन रहे पुल‍ का काम जल्‍द शुरू हो सकता है. कलेक्‍टर रणबीर शर्मा ने निरीक्षण कर ठेकेदार को सख्‍त निर्देश दिए हैं.

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पैरी नदी पर जल्‍द शुरू होगा पुल का काम, 20 फीट की सीढ़ी की नहीं पड़ेगी जरूरत, कलेक्टर ने दी चेतावनी
गरियाबंद कलेक्‍टर रणबीर शर्मा ने पैरी नदी के अधूरे पुल‍ का किया निरीक्षण.

गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में पैरी नदी पर देहारगुड़ा-खामभाठा के बीच बन रहा पुल कई साल भी अूधरा है. पुल न होने के कारण पूरे क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है, लेकिन सबसे ज्‍यादा खतरा उस समय होता है जब, स्‍कूली बच्चे बैग लेकर करीब 20 फीट ऊंची लोहे की सीढ़ी से चढ़ते-उतरते हैं. इस दौरान हमेशा हादसे का डर लगा रहता है  

NDTV ने इसे लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई तो प्रशासन हरकत में आया. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया. इसके बाद जिला कलेक्‍टर से लेकर आला अधिकारी सक्र‍िय हुए. 

शुक्रवार 11 सतिंबर की शाम भारी बारिश के बीच गरियाबंद कलेक्टर रणबीर शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया. इस दौरान बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी मौजूद रहे. 

कलेक्‍टर ने ठेकेदार को दिए सख्‍त निर्देश 

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ठेकेदार और अधिकारियों को पुल के दोनों ओर चेतावनी बोर्ड लगाने और छह कर्मचारियों की 24 घंटे तैनाती के निर्देश दिए हैं. उन्‍होंने कहा क‍ि जल्‍द से जल्‍द पुल‍ का निर्माण कार्य शुरू किया गया. ऐसे में मैनपुर क्षेत्र के लोगों को उम्‍मीद जगी है क‍ि जल्‍द ही पुल बनने की कवायद शुरू हो सकती है. 

सीएम ने कलेक्‍टर से कॉल पर की बात 

विधायक जनक ध्रुव ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गरियाबंद कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर पुल की स्थिति की जानकारी ली और बच्चों के लिए तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. 

पांच साल से अटका है काम 

दरअसल, गरियाबंद की पैरी नदी पर बन रहे पुल‍ का काम पांच साल से अटका हुआ है. आम दिनों में मैनपुर क्षेत्र के लोग जैसे-तैसे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन बारिश में यह समस्‍या विकराल हो जाती है. नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. बच्चे स्कूल बैग लेकर करीब 20 फीट ऊंची लोहे की सीढ़ी से चढ़ते और उतरते हैं. नीचे उफनती नदी और निर्माणाधीन पुल का ढांचा होने के कारण हमेशा डर रहता है क‍ि कहीं कोई हादसा न हो जाए.

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