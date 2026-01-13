अश्लील डांस में नप गए 2 वन अधिकारी, अब तक 14 गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी संस्पेंड, SDM किए जा चुके हैं कार्यमुक्त

Obscene Dance Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अश्लील डांस परोसने के मामले कुल 14 आयोजकों की गिरफ्तारी के बाद अब वन विभाग के दो वन अधिकारियों पर गाज गिरी है. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में हुए अश्लील डांस को लेकर अब तक 3 पुलिसकर्मी निलंबित और एसडीएम कार्यमुक्त किए जा चुके हैं.
ये भी पढ़ें-अश्लील डांस पर चला डंडा, अब तक 14 गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी संस्पेंड, SDM किए जा चुके हैं कार्यमुक्त
निलंबित हुए डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और वन पाल शैलेश टीना लाकड़ा
रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस को लेकर निलंबित किए गए डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और वन पाल शैलेश टीना लाकड़ा को निलंबित किया गया है और रामानुजनगर के तत्कालीन रेंजर आर सी प्रजापति को मामले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
अश्लील डांस मामले में अब तक 14 आयोजिक गिरफ्तार किया जा चुका है
गौरतलब है सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस के बाद आयोजकों पर बीते सोमवार तब बड़ी गाज गिरी जब मामले में कुल 14 आयोजिक गिरफ्तार किया गया, इससे पहले, मैनपुर एडीएम को कार्य मुक्त कर दिया है, जिनकी अनुमति से कार्यक्रम हुआ. एसडीएम खुद डांसर पर नोट उड़ाते हुए वायरल हुए थे.
ये भी पढ़ें-अश्लील डांस केस में नपा 1 और पुलिसकर्मी, अब तक 3 हो चुके हैं सस्पेंड, नोट लहराने वाला SDM भी हुआ कार्यमुक्त
ये भी पढ़ें-White Owls: बालाघाट में 100 साल पुराने घर में मिले सफेद उल्लू, दर्शन से ही खुल जाती है किस्मत, जानें क्यों होते हैं खास?
शांति भंग के धाराओं के तहत आयोजकों के खिलाफ लिया एक्शन
अश्लीलता परोसने के आरोप में अब तक कुल 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने शांति भंग के धाराओं में देवेंद्र राजपूत, गोविंद देवांगन, नरेंद्र साहू, हसन खान, हरदयाल नागेश, मुकेश अग्रवाल, लाल कृष्ण कश्यप, राजेश कश्यप, 24 वर्षीय सचिन कश्यप, लीलाधर साहू, ललित कौशिक, विकास यादव, जम्बूधर और उमेश यादव को गिरफ्तार किया है.
'कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा'
एसपी बीएस उईके ने मामले में तीन पुलिसकर्मियों करते हुए साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस कराने वाले चार आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया गया है. एसपी ने कहा कि गरियाबंद में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है.
ये भी पढ़ें-'सबकुछ सरकार करे, ये ठीक नहीं' इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 18 मौंतों पर खंडवा सांसद का बयान
देवभोग एसडीएम राम सिंह सोरी को मिला मैनपुर का अतिरिक्त प्रभार
कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर की अगुवाई में एक टीम बनाई है. इसमें तहसीलदार अमलीपदर और थाना प्रभारी देवभोग शामिल हैं. टीम को जल्द ही संयुक्त जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी. फिलहाल देवभोग एसडीएम राम सिंह सोरी को मैनपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
ये भी पढ़ें-
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं