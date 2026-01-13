अश्लील डांस में नप गए 2 वन अधिकारी, अब तक 14 गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी संस्पेंड, SDM किए जा चुके हैं कार्यमुक्त

Obscene Dance Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अश्लील डांस परोसने के मामले कुल 14 आयोजकों की गिरफ्तारी के बाद अब वन विभाग के दो वन अधिकारियों पर गाज गिरी है. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में हुए अश्लील डांस को लेकर अब तक 3 पुलिसकर्मी निलंबित और एसडीएम कार्यमुक्त किए जा चुके हैं.

NDTV की ख़बर का असर कहेंगे कि वन विभाग के रेस्ट हाउस में अश्लील डांस केस अब वन विभाग ने दो अधिकारियों पर जाकर गाज गिरी है. दोनों अधिकारियों क्रमशः डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और वन पाल शैलेश टीना लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

निलंबित हुए डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और वन पाल शैलेश टीना लाकड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस को लेकर निलंबित किए गए डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और वन पाल शैलेश टीना लाकड़ा को निलंबित किया गया है और रामानुजनगर के तत्कालीन रेंजर आर सी प्रजापति को मामले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

अश्लील डांस मामले में अब तक 14 आयोजिक गिरफ्तार किया जा चुका है

गौरतलब है सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस के बाद आयोजकों पर बीते सोमवार तब बड़ी गाज गिरी जब मामले में कुल 14 आयोजिक गिरफ्तार किया गया, इससे पहले, मैनपुर एडीएम को कार्य मुक्त कर दिया है, जिनकी अनुमति से कार्यक्रम हुआ. एसडीएम खुद डांसर पर नोट उड़ाते हुए वायरल हुए थे.

एनडीटीवी ने प्रमुखता से कुमेली के वन विभाग रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस की ख़बर दिखाई थी. अश्लील डांस का वीडियो सोशल मिडिया में वायरल हुआ था. DFO ने वीडियो में दिख रहे लोगों की जांच कर FIR दर्ज करने के लिए एसपी को पत्र भी लिखा है.

'कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा'

एसपी बीएस उईके ने मामले में तीन पुलिसकर्मियों करते हुए साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस कराने वाले चार आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया गया है. एसपी ने कहा कि गरियाबंद में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है.