Fake Pesticides: नकली कीटनाशक से परेशान; केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह तक पहुंची शिकायतें, MP में FIR दर्ज

MP News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों नकली कीटनाशक, खाद और बीज को लेकर एक्शन मोड में हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश के रायसेन में जिस दवाई के प्रयोग से किसान के खेत में फसल बर्बाद हुई और जहां शिवराज सिंह ने स्वयं निरीक्षण किया था, उस संबंध में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कंपनी का लाइसेंस निलंबित करने के लिए केंद्र के कृषि विभाग ने राज्य सरकार से कहा है. वहीं अब मध्य प्रदेश के तीन जिलों में डिफाल्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

मेरे पास नकली कीटनाशकों के कारण फसल खराब होने की शिकायत आ रही थी। मैं स्वयं खेत गया। आज मैंने उच्चस्तरीय बैठक करके निर्देश दिए हैं कि किसानों के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को धोखा देने वालों को छोड़ेंगे नहीं, पूरे देश में इसके विरुद्ध अभियान चलाएंगे।



-… pic.twitter.com/if6WVVpsiW — Office of Shivraj (@OfficeofSSC) August 18, 2025

तीन जिलों में दर्ज हुई FIR

बीते कुछ दिनों में नकली कीटनाशक को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं. पता चला कि क्लोरिमयूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के उपयोग से सोयाबीन की फसलें खराब हुई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों पर कृषि विभाग ने की तत्काल कार्रवाई की. बाजार से खरपतवार नाशक के सैम्पल जब्त कर जांच की गई. जांच में हर्बिसाइड के नमूने घटिया पाए गए.

इस संबंध में मध्यप्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास और धार में डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. जिन क्षेत्रों में खराब हर्बिसाइड की बिक्री हुई है, वहां डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए. राज्य सरकारों को भी जब्त हर्बिसाइड के नतीजे आने तक लाइसेंस निलबिंत करने के निर्देश दिए गए हैं. कंपनियों के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. वहीं फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्लोरिमयूरॉन एथिल खरपतवार नाशक का उपयोग न करने की सलाह दी गई है.

शिवराज सिंह कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम मिले थे. शिवराज सिंह ने कहा कि समस्याओं के तत्काल और उचित निराकरण से ही किसानों में भरोसा कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि किसानों की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने संदेश भी जारी करते हुए किसान कॉल सेंटर से माध्यम से किसान भाई-बहनों से अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 18001801551 के जरिए रजिस्टर करवाने का आह्वान किया है.

यह भी पढ़ें : नकली खाद, बीज और कीटनाशक पर लाएंगे सख्त कानून; शिवराज सिंह ने विदिशा कलेक्ट्रेट की पहल को सराहा

यह भी पढ़ें : MP बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब; चीन पर निर्भरता होगी खत्म, यहां मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार

यह भी पढ़ें : DA Hike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, विष्णु सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब मिलेगा 55 प्रतिशत डीए

यह भी पढ़ें : Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधा; गया के लिए स्पेशल ट्रेन, जानिए शेड्यूल