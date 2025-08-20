विज्ञापन
विशेष लिंक

Fake Pesticides: नकली कीटनाशक से परेशान; केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह तक पहुंची शिकायतें, MP में FIR दर्ज

Fake Pesticides Fertilizers: नकली खाद-बीज की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कड़ा रूख देखने को मिली है. उन्होंने कहा कि नकली खाद-बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि विभाग कड़ी कार्रवाई करें.

Read Time: 3 mins
Share
Fake Pesticides: नकली कीटनाशक से परेशान; केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह तक पहुंची शिकायतें, MP में FIR दर्ज
Fake Pesticides: नकली कीटनाशक पर एक्शन

MP News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों नकली कीटनाशक, खाद और बीज को लेकर एक्शन मोड में हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश के रायसेन में जिस दवाई के प्रयोग से किसान के खेत में फसल बर्बाद हुई और जहां शिवराज सिंह ने स्वयं निरीक्षण किया था, उस संबंध में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कंपनी का लाइसेंस निलंबित करने के लिए केंद्र के कृषि विभाग ने राज्य सरकार से कहा है. वहीं अब मध्य प्रदेश के तीन जिलों में डिफाल्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

तीन जिलों में दर्ज हुई FIR

बीते कुछ दिनों में नकली कीटनाशक को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं. पता चला कि क्लोरिमयूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के उपयोग से सोयाबीन की फसलें खराब हुई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों पर कृषि विभाग ने की तत्काल कार्रवाई की. बाजार से खरपतवार नाशक के सैम्पल जब्त कर जांच की गई. जांच में हर्बिसाइड के नमूने घटिया पाए गए.

इस संबंध में मध्यप्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास और धार में डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. जिन क्षेत्रों में खराब हर्बिसाइड की बिक्री हुई है, वहां डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए. राज्य सरकारों को भी जब्त हर्बिसाइड के नतीजे आने तक लाइसेंस निलबिंत करने के निर्देश दिए गए हैं. कंपनियों के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. वहीं फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्लोरिमयूरॉन एथिल खरपतवार नाशक का उपयोग न करने की सलाह दी गई है.

शिवराज सिंह कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम मिले थे. शिवराज सिंह ने कहा कि समस्याओं के तत्काल और उचित निराकरण से ही किसानों में भरोसा कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि किसानों की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने संदेश भी जारी करते हुए किसान कॉल सेंटर से माध्यम से किसान भाई-बहनों से अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 18001801551 के जरिए रजिस्टर करवाने का आह्वान किया है.

यह भी पढ़ें : नकली खाद, बीज और कीटनाशक पर लाएंगे सख्त कानून; शिवराज सिंह ने विदिशा कलेक्ट्रेट की पहल को सराहा

यह भी पढ़ें : MP बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब; चीन पर निर्भरता होगी खत्म, यहां मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार

यह भी पढ़ें : DA Hike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, विष्णु सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अब मिलेगा 55 प्रतिशत डीए

यह भी पढ़ें : Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधा; गया के लिए स्पेशल ट्रेन, जानिए शेड्यूल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fake Pesticides, Fake Fertilizers, Shivraj Singh Chouhan, MP News, Kisan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com