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धार में पहली बार दौड़ेगी ट्रेन! PM मोदी ने किया नए रेलखंड का लोकार्पण, अब गुजरात से सीधे जुड़ेगा MP का धार

मध्य प्रदेश के धार जिले को पहली बार रेल सेवा की सौगात मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट-टांडा रोड रेलखंड का लोकार्पण किया. नई रेल सेवा से धार, अलीराजपुर, जोबट और टांडा रोड का गुजरात से सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है. इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, रोजगार और आवागमन को नई गति मिलेगी.

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धार में पहली बार दौड़ेगी ट्रेन! PM मोदी ने किया नए रेलखंड का लोकार्पण, अब गुजरात से सीधे जुड़ेगा MP का धार
  • धार जिले को पहली बार रेल सेवा मिली है जिससे जिले का रेल नेटवर्क गुजरात से सीधे जुड़ गया है.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट-टांडा रोड नए रेलखंड का लोकार्पण किया.
  • टांडा रोड स्टेशन से नई मेमू यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है.
धार से वडोदरा तक जाने वाली ट्रेन का समय क्या है?

एमपी के धार जिले के लिए मंगलवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. लंबे इंतजार के बाद जिले को पहली बार रेल सेवा की सौगात मिली है. इससे न सिर्फ धार का रेल नेटवर्क से जुड़ने का सपना पूरा हुआ है, बल्कि गुजरात के साथ सीधा रेल संपर्क भी स्थापित हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से आयोजित कार्यक्रम में छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट से टांडा रोड के बीच बने नए रेलखंड का लोकार्पण किया. इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का नया रास्ता खुल गया है और विकास की संभावनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री ने किया नए रेलखंड का लोकार्पण

छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट और टांडा रोड के बीच 28 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का निर्माण किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम से इस रेलखंड का लोकार्पण किया. इस परियोजना को क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

टांडा रोड स्टेशन से शुरू हुई रेल सेवा

धार जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित टांडा रोड स्टेशन से अब रेल सेवा की शुरुआत हो चुकी है. स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में धार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने मेमू यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ट्रेन के संचालन शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया.

गुजरात से सीधे जुड़ा धार

नई रेल सेवा शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि धार जिले का गुजरात से सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है. अब लोगों को यात्रा के लिए पहले की तुलना में कम समय और कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा. व्यापार, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा जैसी जरूरतों के लिए आने-जाने वाले लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.

टांडा रोड से छोटा उदयपुर तक बेहतर कनेक्टिविटी

यह नई यात्री ट्रेन टांडा रोड, जोबट, अलीराजपुर और छोटा उदयपुर को जोड़ते हुए वडोदरा तक पहुंचने का सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराएगी. रेल सेवा शुरू होने से इन क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा. वर्षों से रेल सुविधा की मांग कर रहे लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद

रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. बेहतर परिवहन व्यवस्था से व्यापार और पर्यटन को गति मिलेगी, साथ ही युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे. स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक रेल सेवा नहीं, बल्कि विकास की नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं.

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