अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद जिंदा लौट आया शख्स, गांव में हड़कंप, पुलिस भी सन्न

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला और अविश्वसनीय मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ एक परिवार को खुशियों से भर दिया है, बल्कि पुलिस के सामने एक बड़ा रहस्य भी खड़ा कर दिया है.

सूरजपुर:

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला और अविश्वसनीय मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ एक परिवार को खुशियों से भर दिया है, बल्कि पुलिस के सामने एक बड़ा रहस्य भी खड़ा कर दिया है. जिस युवक को मृत समझकर परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, वही युवक तीन दिन बाद अचानक ज़िंदा घर लौट आया.

अंतिम संस्कार की तैयारी, फिर बेटे की वापसी

दरअसल, पांच दिन पहले सूरजपुर के मानपुर रिंग रोड के किनारे एक खेत के कुएं में एक अज्ञात युवक का शव मिला था. लापता होने के कारण, परिजनों ने शव की पहचान पास के गांव चंदरपुर के निवासी पुरुषोत्तम के रूप में की. पहचान के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिवार को सौंप दिया. 

दुखी परिवार ने पुरुषोत्तम मानकर उस शव को दफना दिया और अंतिम संस्कार की रस्में भी शुरू कर दी थीं. लेकिन, जब शोक की लहर गांव में छाई हुई थी, तभी तीन दिन बाद 'मृत' समझा गया पुरुषोत्तम ज़िंदा अपने घर लौट आया. युवक को अचानक ज़िंदा देखकर न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया और मातम का माहौल तुरंत खुशी और आश्चर्य में बदल गया.

पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल

बेटे के ज़िंदा लौट आने से परिवार में खुशियां तो लौट आई हैं, लेकिन इस घटना ने पुलिस के सामने एक बेहद पेचीदा सवाल खड़ा कर दिया है: "आख़िर वह शव किसका था, जिसका अंतिम संस्कार पुरुषोत्तम मानकर किया गया?" पुलिस अब इस अज्ञात शव की पहचान सुनिश्चित करने में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत की वजह पानी में डूबना बताई गई है. शव की सही पहचान के लिए डीएनए सैंपल, कपड़े, फिंगरप्रिंट और अन्य सभी महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित रखे गए हैं. शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो और वीडियो भी लिए गए हैं. एक तरफ पुरुषोत्तम के परिवार को उनका बेटा वापस मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ जिसकी लाश का अंतिम संस्कार किया गया, उसका असली परिवार अब भी बेख़बर है.

