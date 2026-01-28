ओवरटेक कर रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर, कई मीटर तक घसीटा

Truck Drags Car on Highway: मध्य प्रदेश के दतिया जिले के थाना चिरूला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा टल गया. ओवरटेक कर रही एक कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और लगभग एक मिनट तक कार को घसीटता रहा. कार में पांच लोग सवार थे, लेकिन सौभाग्य से सभी सुरक्षित बच गए. घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग दहल उठे.

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल, चिरूला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी को कुछ दूरी तक घसीटते हुए आगे बढ़ा दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

कार में सवार पांचों यात्री सुरक्षित

कार में लगभग पांच यात्री बैठे थे. टक्कर और घसीटे जाने के बावजूद किसी को भी चोट नहीं आई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन यात्रियों की जान बच गई.

पुलिस पहुंची, मौके पर हुआ समझौता

सूचना मिलते ही थाना चिरूला पुलिस मौके पर पहुंच गई. स्थिति का जायजा लेने के बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया. थाना प्रभारी नितिन भार्गव के अनुसार, दोनों ड्राइवरों ने अपनी‑अपनी लापरवाही मानी और लिखित समझौते के बाद वाहनों को जाने दिया गया.

सड़क सुरक्षा पर बड़ा सबक

यह घटना याद दिलाती है कि हाईवे पर ओवरटेक हमेशा नियमों के तहत और सुरक्षित दूरी बनाकर ही करना चाहिए. भारी वाहनों के पास अनियंत्रित ओवरटेक या ब्लाइंड‑स्पॉट में जाने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है. ट्रक और कार दोनों चालकों के लिए सतर्कता, गति नियंत्रण और सिग्नलिंग बेहद जरूरी है.

वीडियो ने बढ़ाई जागरूकता

घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा है कि हाईवे पर स्पीड कंट्रोल, लेन अनुशासन और हेल्पलाइन पर त्वरित सूचना देने से बड़े हादसों को रोका जा सकता है. पुलिस ने भी अपील की है कि वाहन चालकों को ओवरटेक करते समय धैर्य रखें और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें.

मनोज गोस्वानी की रिपोर्ट...