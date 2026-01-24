विज्ञापन
कोतबा को 51.73 करोड़ की सौगात: CM विष्णुदेव साय ने 28 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के कोतबा में 51.73 करोड़ रुपये के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. जल, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी इन परियोजनाओं से कोतबा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के कोतबा पहुंचे, जहां नगर पंचायत कोतबा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात दी. मुख्यमंत्री ने कुल 51 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से जुड़े 28 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया.

51.73 करोड़ के 28 विकास कार्यों को मिली हरी झंडी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोतबा और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इन परियोजनाओं के पूरा होने से पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र सहित कोतबा और ग्रामीण अंचलों में विकास को नई गति मिलेगी.

जल, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे पर फोकस

इन विकास कार्यों में कोतबा की जल आवर्धन योजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण और बागबहार में नए तहसील भवन का उद्घाटन प्रमुख रूप से शामिल है. इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री साय बोले-अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि सुदूर और आदिवासी अंचलों में अधोसंरचना विकास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुगम आवागमन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

जीवन स्तर में आएगा सकारात्मक बदलाव

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा. बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे.

