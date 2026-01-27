MP में 60 हजार करोड़ के निवेश से बनेगी 4000 मेगावाट बिजली; CM ने कहा इतनों को जॉब, अदाणी ग्रुप व इनके साथ MoU

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति और उन्नति के लिए बिजली उतनी ही आवश्यक है, जितनी मानव शरीर में प्राण. मंगलवार को समत्व भवन में 4 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिए बाध्यकारी पॉवर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) पर हस्ताक्षर किए गए. लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के इस निवेश को प्रदेश के स्थाई विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने अनुबंधों से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में मध्यप्रदेश में 4 हजार मेगावॉट बिजली के पॉवर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं. यह दर्शात है कि ऊर्जा क्रांति से प्रगति की ओर मध्यप्रदेश अग्रसर है.

इनके साथ हुआ एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी का समझौता

कार्यक्रम के दौरान एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले और टोरेंट पॉवर लिमिटेड के जिगिश मेहता, अदाणी पॉवर लिमिटेड के एसबी खिलया तथा हिन्दुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स के रतुल पुरी के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया. नए विद्युत संयंत्र अनूपपुर जिले में डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट (डीबीएफओओ) मॉडल पर स्थापित होंगे, जिनसे लगभग 8 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग-मित्र नीतियों, अधोसंरचना और सुशासन के कारण मध्यप्रदेश निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है. उन्होंने बताया कि भूमि, जल, पर्यावरण, कोयला एवं रेलवे लाइन जैसी सभी आवश्यकताओं का बेहतर समन्वय प्रदेश को बड़े बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाता है.

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. पीएम मित्र पार्क से उद्योग और रोजगार को नई दिशा मिलेगी. साथ ही 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय उद्यमिता, स्वरोजगार और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा.

क्या फायदा होगा?

सीएम मोहन यादव ने कहा कि "ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. आज भोपाल निवास में 4,000 मेगावॉट बिजली के पॉवर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं. इस पहल से प्रदेश में लगभग ₹60,000 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश आएगा एवं 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. DBFOO मॉडल पर अनूपपुर जिले में स्थापित होने वाले नए विद्युत संयंत्रों से राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी.

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने डीबीएफओओ मॉडल के तहत 3200 मेगावॉट बिजली खरीद के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की थीं, जिसमें 800 मेगावॉट के ग्रीन शू विकल्प को मिलाकर कुल 4000 मेगावॉट क्षमता आवंटित की गई.

हिन्दुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स: 800 मेगावॉट

टोरेंट पॉवर लिमिटेड: 1600 मेगावॉट

अदानी पॉवर लिमिटेड: 800 मेगावॉट

ग्रीन शू विकल्प के तहत: अतिरिक्त 800 मेगावॉट

ऐसा है निवेश प्रस्ताव

टोरेंट 24 हजार करोड़, अदानी 24 हजार करोड़ और हिन्दुस्तान थर्मल 12 हजार करोड़. सभी संयंत्रों से विद्युत आपूर्ति वर्ष 2030 से शुरू होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें : Cabinet Decisions: मोहन सरकार ने पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से अलग किया; कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

यह भी पढ़ें : Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार

यह भी पढ़ें : Mahakal Mandir Ujjain: महाकाल के सामने सब बराबर; महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में VIP प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट

यह भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर मैहर में दिखा 'गंदा तंत्र'; स्कूली बच्चों को कागज में परोसा गया स्पेशल मिड डे मील