MP कैग रिपोर्ट ने छिंदवाड़ा जिले की दवा दुकानों की खामियों को किया उजागर

मध्य प्रदेश विधानसभा में 18 दिसंबर 2024 को पेश की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में CAG ने छिंदवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण दवा दुकानों के कुप्रबंधन को उजागर किया था. रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया था कि 2018-22 के दौरान छिंदवाड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) छिंदवाड़ा में एक बार भी स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शीर्षक वाली CAG रिपोर्ट 18 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा में रखी गई थी.

CAG रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु

इसमें कहा गया कि धारा 8.12 के तहत भंडार का भौतिक सत्यापन और औषधि प्रबंधन सुविधा का संयुक्त निरीक्षण किया जाए. मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार, सभी भंडारों का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए. नमूना जांच किए गए अस्पतालों के केंद्रीय औषधि भंडार के भौतिक सत्यापन (मई-जून 2022) के दौरान, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं.

लेखा परीक्षा में पाया गया कि हमीदिया अस्पताल, भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल और सिम्स छिंदवाड़ा में औषधि भंडार का भौतिक सत्यापन 2018-22 के दौरान नहीं किया गया. हमीदिया अस्पताल, भोपाल, जेएएच, ग्वालियर और छिंदवाड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) छिंदवाड़ा में 2017-18 से 2021-22 के दौरान 108.11 लाख रुपये की लागत वाली 263 प्रकार की दवाएं समाप्त हो गईं. यह अस्पताल अधीक्षकों द्वारा दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक के उचित प्रबंधन के अभाव को दर्शाता है.

लोक निर्माण विभाग द्वारा घोषित (अप्रैल 2015) के अनुसार, जेएएच ग्वालियर का केंद्रीय भंडार 100 वर्ष से भी अधिक पुराना और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था. नमूना-जाँच की गई इकाइयों में से किसी भी फार्मेसी में लेबल लगे शेल्फ/रैक, शीत भंडारण क्षेत्र का 24 घंटे तापमान रिकॉर्ड, डीप फ्रीजर के तापमान चार्ट के रखरखाव का रजिस्टर आदि नहीं था.

जेएएच ग्वालियर और हमीदिया अस्पताल, भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल में दवाओं के कार्टन फर्श पर पड़े थे। इस प्रकार, भौतिक सत्यापन के अभाव में, अभिलेखों के अनुसार स्टॉक की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की कमी

भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) दिशानिर्देशों के अनुसार 182 पदों को स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण स्वास्थ्य संस्थानों (एचआई) में 22,845 स्वास्थ्य कर्मियों की कमी देखी गई. इसके अलावा, स्वीकृत पदों के मुकाबले, 1,775 स्वास्थ्य केंद्रों में 11,535 स्वास्थ्य कर्मी कम तैनात थे. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टरों/विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की.

जिला अस्पतालों (DH) में डॉक्टरों की कमी छह से 92 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में 19 से 86 प्रतिशत और उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) में 27 से 81 प्रतिशत के बीच थी. स्वास्थ्य सेवा के सभी संवर्गों में कर्मचारियों की कमी थी, जो मेडिकल कॉलेजों में 27 से 43 प्रतिशत के बीच थी और आयुष विभाग में यह 28 से 59 प्रतिशत के बीच थी.

नर्सिंग कैडर में स्वीकृत पदों के मुकाबले जिला स्वास्थ्य केंद्रों में तीन से 69 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चार से 73 प्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दो से 51 प्रतिशत तक नर्सों की कमी थी। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में 27 प्रतिशत और आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य संस्थानों में 59 प्रतिशत तक नर्सों की कमी थी.



