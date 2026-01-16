Navodaya Vidyalaya: झूठा निकला रैगिंग का दावा, बोर्ड परीक्षा के डर से स्कूल छोड़कर भागे छात्र, SIT ने नरसिंहपुर से किया रेस्क्यू

Navodya Vidyalay Students Rescued; मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के नवोदय विद्यालय से लापता छात्रों को एसआईटी (SIT) ने गुरुवार शाम को 27 घंटे के भीतर ढूंढ लिया है. लापता दोनों छात्रों की किडनैपिंग का केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उन्हें नरसिंहपुर जिले में रेस्क्यू कर लिया. बरामद छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है.

सिंगोड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से लापता हुए दोनों नाबालिग छात्रों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम ने साइबर सेल की मदद से उन्हें नरसिंहपुर जिले में ढूंढ निकाला. जांच में सामने आया कि दोनों बोर्ड एग्जाम के डर से स्कूल छोड़कर भागे थे, उनकी किडनैपिंग नहीं हुई थी.

स्कूल प्राचार्य की शिकायत पर छात्रों के अपहरण का केस दर्ज किया था

रिपोर्ट के मुताबिक गत 14 जनवरी को स्कूल के प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की थी. लापता होने से पहले छात्रों ने एक नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने सीनियर छात्रों पर रैगिंग कर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे, फिर बुधवार दोपहर लंच के बाद क्लास में उनके उपस्थित नहीं होने पर हड़कंप मच गया.

छात्रों ने बताया कि वो 10वीं की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे

नरसिंहपुर जिले से रेस्क्यू किए गए छात्रों ने पूछताछ में बताया कि वे 10वीं की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और पढ़ाई के अत्यधिक दबाव और तनाव के कारण वे स्कूल से भागकर घर जाना चाहते थे, लेकिन माता-पिता की डांट के डर से वे नरसिंहपुर चले गए. पुलिस ने 27 घंटे में बच्चों को दस्तयाब कर अब उन्हें परिजनों को सौंप दिया है.

ये भी पढ़ें-सीधी की बेटी अनामिका बनेगी डाक्टर, सीएम मोहन से लगाई थी गुहार, अब नीट की तैयारी का सारा खर्च उठाएगी सरकार

दरअसल, बुधवार, 14 जनवरी, 2026 को लापता हुए दोनों छात्रों को लेकर स्कूल के प्राचार्य ने थाने में मामला दर्ज कराया था. छात्रों ने छोड़े नोट्स में लिखा, उन्हें कई दिनों से सीनियर छात्रों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. यह भी लिखा था कि, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना.

मेन गेट से नहीं, बल्कि विद्यालय की पीछे की दीवार कूदकर भागे थे छात्र

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि जवाहर नवोदय विद्यालय से लापता हुए दोनों छात्र विद्यालय के मेन गेट से बाहर नहीं गए थे, बल्कि छात्र पीछे की दीवार फांदकर स्कूल से भागे थे. चूंकि विद्यालय के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जहां से जाते हुए छात्र नहीं देखे गए थे, जिसने जांच में पुलिस की मदद की.

'मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं स्कूल भाग रहा हूं, मर नहीं रहा'

दिलचस्प बात यह है कि लापता होने से पहले नवोदय विद्यालय के 10वीं क्लास के छात्रों ने स्कूल में छोड़े नोट्स में लिखा था कि, उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करना. नोट्स में आगे लिखा, मै भाग रहा हूं, मर नहीं रहा, इसमें किसी भी शिक्षक का दोष नहीं है. गुस्सा शांत होने पर 30 दिन बाद खुद वापस चला आऊंगा.

ये भी पढ़ें-डिप्टी सीएम का फर्जी प्रतिनिधि गिरफ्तार, झूठे Govt. Jobs एड से करता था ठगी, पुलिस के चंगुल में ऐसे फंसा?

दिलचस्प यह है कि स्कूल में छोड़े नोट्स में लापता छात्रों ने साफ-साफ लिखा था कि, उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करना...आगे लिखा, मै भाग रहा हूं, मर नहीं रहा, इसमें किसी भी शिक्षक का दोष नहीं है. गुस्सा शांत होने पर 30 दिन बाद खुद वापस चला आऊंगा.

एसआईटी ने 27 घंटे में दोनों छात्रों को नरसिंहपुर जिले से रेस्क्यू किया

नवोदय विद्यालय प्राचार्य चंद्रशेखर पानकर ने बताया था कि दोनों छात्र स्कूल के पीछे की दीवार फांदकर भागे थे, जिसके बाद उनकी गुमशुदगी की सूचना सिंगोड़ी पुलिस चौकी में दी गई. प्राचार्य की शिकायत पर अपहरण का केस दर्ज कर दोनों छात्रों की तलाश शुरू की गई और दोनों छात्रो को नरसिंहपुर जिले में बरामद कर लिया गया.

ये भी पढ़ें-25 माह में पैसा डबल कर रहा था ठग, 1 करोड़ 88 लाख रुपए लेकर भागा, इतनी बढ़ सकती है ठगी की रकम?