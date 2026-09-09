बुलडोजर कार्रवाई में बड़ा बवाल: युवक ने एडिशनल डीसीपी को दिया धक्का, जमीन पर गिरते ही मचा हड़कंप

इंदौर के साउथ टोड़ा इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को उस समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब कार्रवाई के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया. निगम के बुलडोजर चलते ही कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया. इस दौरान मौके पर मौजूद एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को एक युवक ने धक्का दे दिया, जिससे वह असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति बन गई. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तत्काल युवक को पकड़ लिया और हालात पर काबू पाया.

अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम

साउथ टोड़ा क्षेत्र में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंची थी. कार्रवाई को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था. निगम के कर्मचारी चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया में जुटे हुए थे और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा था.

बुलडोजर चलते ही शुरू हुआ विरोध

कार्रवाई शुरू होते ही कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया. विरोध धीरे-धीरे तेज होता गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ युवक उग्र हो गए और पुलिस के साथ बहस तथा धक्का-मुक्की करने लगे.

एडिशनल डीसीपी को दिया धक्का

हंगामे के बीच एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल मौके पर हालात नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान एक युवक ने उन्हें धक्का दे दिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम में एडिशनल डीसीपी संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े. घटना से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

युवक को पुलिस ने तुरंत पकड़ा

अधिकारी को धक्का देने की घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस ने मौके पर ही युवक की पिटाई भी की. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

6 लोगों को लिया हिरासत में

हंगामे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने कुल छह लोगों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा डालने या पुलिस के साथ अभद्रता करने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

भारी पुलिस बल रहा तैनात

संभावित विरोध को देखते हुए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. कार्रवाई के दौरान 80 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे, जबकि नगर निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारी अतिक्रमण हटाने के अभियान में शामिल थे. प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे.