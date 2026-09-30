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रोहित-गिल ओपनर, जायसवाल को मौका नहीं, कोहली नंबर 3, सिराज IN, नितीश रेड्डी OUT, दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग 11

गुवाहाटी में वनडे सीरीज का दूसरा मैच होने वाला है. आजके मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी. इसको लेकर बातें शुरू हो गई है. क्या आजके मैच में मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी

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रोहित-गिल ओपनर, जायसवाल को मौका नहीं, कोहली नंबर 3, सिराज IN, नितीश रेड्डी OUT, दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग 11
दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित 11

बल्लेबाजी निस्संदेह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के लिए तेज गेंदबाजी का अस्थिर संयोजन चिंता का विषय होगा. विराट कोहली पर फिर से नजर होगी जिन्होंने तिरुवंतपुरम में तीन मैच की सीरीज के पहले मैच में रिकॉर्ड तोड़ शतक बनाया था. कप्तान गिल ने भी इस मैच में शतक जड़ा था जिससे भारत ने 296 रन का लक्ष्य 42 ओवर से भी कम में हासिल कर लिया था. बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी विभाग कमजोर नजर आया.

मोहम्मद सिराज या नितीश कुमार रेड्डी
अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को नई गेंद सौंपी गई थी जबकि मोहम्मद सिराज को विश्राम दिया गया था. रेड्डी से गेंदबाजी की शुरुआत करने से कई सवाल खड़े हो गए क्योंकि टीम की यह रणनीति नहीं चल पाई.बाएं पैर की जांघ की मांसपेशी में चोट से उबरकर लौटे रेड्डी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे, जिस कारण उन्होंने सात गेंदों के एक ओवर में 18 रन लुटा दिए. हार्दिक को अभी तक फिटनेस मंजूरी नहीं मिली है और बुमराह एशियाई खेलों के लिए जापान में हैं. 

इस सीरीज को हालांकि अगले वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारत के विकल्पों का आकलन करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा था. रेड्डी को दीर्घकालिक ऑलराउंड विकल्प माना जा रहा है और उन्हें गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का पूरा समर्थन प्राप्त था. वह छठे गेंदबाजी विकल्प भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने लगातार निराश किया है. अब सवाल यह है कि क्या भारत नई गेंद से रेड्डी को आजमाना जारी रखेगा या दूसरे वनडे के लिए अधिक भरोसेमंद सिराज को वापस मौका देगा. ऐसे में जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पदार्पण का मौका देना बुरा नहीं होगा. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के बावजूद नबी को अभी भी अपने पदार्पण का इंतजार है. 

नमन धीर का क्या होगा !

टीम ऑलराउंडरों की तलाश में है और इसलिए पहले मैच में बल्लेबाजी ऑलराउंडर नमन धीर को पदार्पण का मौका दिया गया. धीर ने पांच ओवर में 33 रन दिए, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. अगर सिराज की वापसी होती है तो ऑलराउंडर विकल्पों में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. अगर नबी को मौका मिलता है तो भारत को एक अतिरिक्त विशेषज्ञ गेंदबाज को उतारने और बाकी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाना होगा. 

भारत के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में, कोहली पर फिर से रहेगी नजर

बल्लेबाजी में भारत के शीर्ष क्रम ने पहले वनडे में काफी अच्छा प्रदर्शन किया. कोहली पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे और उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आखिर उन्हें लक्ष्य का पीछा करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ क्यों आंका जाता है. उन्होंने 74 गेंदों में शतक बनाकर कई उपलब्धियां हासिल की जिनमें सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 15000 रन बनाने वाला दूसरा भारतीय बनना शामिल है. वह बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में वापसी कर रहे हैं, जहां उन्होंने जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ अपना 45वां वनडे शतक बनाया था. कोहली की शानदार फॉर्म ने इस सीरीज को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है.

जायसवाल को मौका नहीं

जैसी उम्मीद है कि आजके मैच में भी यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिलेगा. वहीं, सिराज और रेड्डी को लेकर असमंजस बना हुआ है. ऐसे में भारतीय प्लेइंग 11 का चुनाव आजके मैच के लिए काफी दिलचस्प होगा.

भारत की संभावित इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी/ मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टि, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज़, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स। मैच दोपहर दो बजे शुरू होगा

दूसरी ओर वेस्टइंडीज को अगर सीरीज में बने रहना है तो उसे दूसरे मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. पहले मैच में उसका क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं रहा था. गिल को शुरू में ही जीवनदान मिला था जिसका फायदा उठाकर उन्होंने शतक जड़ा था. कोच डैरेन सैमी को उम्मीद होगी कि उनकी टीम भारत के खिलाफ सीरीज में जीत लंबे इंतजार को खत्म कर सकेगी. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2002 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती थी.

(PTI के इनपुट के साथ)

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