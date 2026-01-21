पति तो ऐसे बदलती जैसे कपड़े, बिना तलाक दिए कर ली 4 शादियां; कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसे लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई, जो दूल्हे ऐसे बदलती थी जैसे कपड़े बदल रहे हो. उसने बिना तलाक दिए एक-एक 4 दूल्हे बदल दिए, यानी महिला ने 4 शादियां कर ली. पीड़ित पुरुषों की शिकायत पर मामला कोर्ट पहुंच गया, जहां उसे दोषी पाते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई. साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

भोपाल में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला ने पहली शादी बरकरार रहते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर ली. कोर्ट ने कहा उसने शादी के नाम पर ठगी की और कई शादियां कर चुकी हैं. बिना तलाक दिए शादी करना अपराध है. बहुविवाहित साबित होने पर उसे सजा सुनाई गई है.

पतियों को करती था प्रताड़ित

जानकारी के अनुसार, महिला के खिलाफ शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ था, जो कोर्ट में पहुंच गया था. आरोपी महिला ने 4 अलग पुरुषों से विवाह किया था. उसने बिना तलाक दिए सभी शादियां की थी. आरोप है कि महिला ने सभी पुरुषों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और रुपये भी हड़पे.

कमजोर लोगों को बनाती निशाना

वह ऐसे लोगों को शादी के लिए चुनती थी, जो कमजोर और गरीब हों. वह दुल्हन बन ठगने के काम में बेटियों और दामाद की भी मदद लेती थी, जो फर्जी विवाह और ठगी का नेटवर्क चला रहे थे. महिला पर शादी के बाद पति पर दबाव बनाकर प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के बाद उसे छोड़ने के मामले साने आए.

