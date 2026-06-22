विज्ञापन
विशेष लिंक

बस नहीं रोकी तो कंडक्टर को ही कर लिया अगवा, कार में डालकर ले गए बदमाश 

भिंड में बस नहीं रोकने पर 6 युवकों ने कार से कंडक्टर को अगवा कर लिया और खेतों में ले जाकर उसे जमकर पीटा. पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को पकड़ लिया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
बस नहीं रोकी तो कंडक्टर को ही कर लिया अगवा, कार में डालकर ले गए बदमाश 
कंडक्टर पप्पन तोमर ने गोहद थाने में दर्ज कराया केस.

भिंड: जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में बस नहीं रोकने पर कंडक्टर का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अगवा किए गए कंडक्टर को मुक्त कराया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर किया. वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं. पीड़ित कंडक्टर ने बदमाशों पर लूट का भी आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, मामले की जांच जारी है. 

कंडक्टर को क्यों किया गया अगवा?

गोहद चौराहा थाना पुलिस के अनुसार,  गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव का रहने वाला पप्पन तोमर केएस भदावर ट्रैवल्स की बस में कंडक्टर है. 20 जून को ग्वालियर से भिंड आ रही बस जब बाराहेड क्षेत्र के पास पहुंची तो संतोष भदौरिया नामक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर बस रुकवाने का प्रयास किया. लेकिन अधिकृत बस स्टैंड नहीं होने के कारण कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई, संतोष भदौरिया को यह बात बुरी लगी और उसने कंडक्टर से रंजिश मान ली.  

खिड़की से बंधे हाथ, मुंहे में ठूंसे कपड़े... कारोबारी ने खुद के अपहरण का ड्रामा कर मांगे 50 लाख, ऐसे खुली पोल

बदमाशों ने कैसे किया अगवा?

पप्पन तोमर के अनुसार, 21 जून की शाम करीब 5 बजे उसे एक परिचित ने कॉल कर गोहद रोड स्थित गोविंद ढाबे पर बुलाया, जैसे ही वह वहां पहुंचा, सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर आए संतोष भदौरिया, अभिषेक भदौरिया, शैलेन्द्र भदौरिया, आकाश भदौरिया, वरुण भदौरिया और धर्मेंद्र भदौरिया ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने पहले उसके साथ गाली-गलौज की और फिर  मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद आरोपियों ने कट्टा तानकर धमकाया और जबरन कार में डालकर ले गए. मालनपुर क्षेत्र के पाना पुल के पास खेतों में आरोपियों ने कार रोकी और फिर उसके साथ बेल्ट, लात और घूंसों से  जमकर पीटा. इस दौरान उसे धमकी दी गई कि अगर पुलिस से शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा.  

भिंड में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा

पुलिस ने कितने आरोपियों को किया गिरफ्तार?

इधर, घटना की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों का पीछा करते हुए मौके पर पहुंच गई. पुलिस को आता देख आरोपी कंडक्टर पप्पन तोमर को छोड़कर फरार हो गए, पुलिस ने घायल कंडक्टर को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया. उसकी शिकायत पर पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य की तलाश की जा रही है. 

दबंगों ने रिटायर्ड दरोगा के बेटे को मारी गोली, कैंसर पीड़िता मां को देखने हैदराबाद से लौटा था कानपुर

लेखक के बारे में
img
दिलीप सोनी
संवाददाता
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhind Crime, Bhind Crime News Today, Bhind News In Hindi, MP Crime News, MP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com