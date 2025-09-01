अखिलेश, तेजस्वी और राहुल 'ये लड़के' नहीं, 'ये लड़ते' हैं… NDTV कॉन्क्लेव में ऐसा क्यों बोले CM मोहन यादव

NDTV Emerging Business Conclave 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव लड़के नहीं है, ये लड़ते हैं. पहले इनके पिताजी पीएम मोदी से लड़े, फिर ये लड़ रहे हैं. सीएम भोपाल में आयोजित NDTV के इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में पहुंचे थे. इस दौरान उनसे भाजपा पर लग रहे वोट चोरी के आरोप पर पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया. साथ ही बिहार चुनाव में यादव वोटों पर भी बात रखी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वह राज्य को उद्योग का हब बनाएंगे.

सवाल: बिहार में तीन लड़के घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव. भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं. क्या वोट चुराने का तरीका कांग्रेस सीख नहीं पाई या आपका वोट चुराने का तरीका थोड़ा शार्प है?

जवाब-यह लड़के नहीं है, यह 'लड़ते' हैं. BJP जीतती रहेगी. 2019 में यह पीएम मोदी के सामने लड़ रहे थे, 2014 में इनके पिता जी लड़ रहे थे. पिता जी चले गए, फिर बेटे आ गए. चोरी शब्द का अर्थ इनकी जमानत पर छिपा पर है. राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पैसे चोरी के आरोप में जमानत पर हैं. भाजपा का कोई भी नेता चोरी के आरोप में जमानत पर है. प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी पर केस है.

सवाल: बिहार चुनाव में सीएम डॉ यादव की क्या भूमिका रहेगी? यूपी के यादव अखिलेश के माने जाते हैं, बिहार के यादव तेजस्वी के माने जाते हैं. फिर भाजपा के यादव कैसे होंगे?

जवाब- हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे. ये महाभारत का युद्ध है जो जिधर का है, उधर जाएगा. हमने हमारी पार्टी को देखा है. हमारी पार्टी का कमल का फूल कीचड़ में खिलता है. सीएम यादव ने कहा- अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को घर का 'यादव' दिखता है, हम देश का यादव देखते हैं. समाजवादी पार्टी और राजद अपने घर को देखती है. पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका साथ और सबका प्रयास की बात कही है. पीएम मोदी पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ते हैं. यह राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी नहीं है, वह परिवार है. वह बात पूरे समाज की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर से ही बनाते हैं.

सवाल: आपके पिता जी आपको पहलवान बनाना चाहते थे. फिर आपने मेडिकल का एग्जाम क्लीयर कर लिया. फिर दोस्तों ने छात्रसंघ का चुनाव लड़वा दिया, फिर आपने अफसर बनने का मौका ठुकरा दिया. फिर राजनीति में आने के बाद पहला टिकट लौटा दिया. अब आप मुख्यमंत्री हैं?

जवाब- भाग्य में जो लिखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता है. मैं पहले वर्ष में ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, फिर मैं मेडिकल क्लीयर हो गया. फिर मुझे लगा छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए. उसके बाद राजनीति में जाने का मन बना लिया. मुझे नौकरी करने के कई मौके मिले, लेकिन मेरा नौकरी करने का मन नहीं किया. नौकरी मेरे पिंड में नहीं है. मेरी जिद थी, चुनाव सीधे विधानसभा का लड़ूं.

सिर्फ विधायक बनने की थी जिद

मेरे आसपास और घर में सिर्फ पार्षद ही रहे हैं. साथ के लोगों ने पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया. मेरा सीधा जवाब था कि मैंने तय कर लिया था कि सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और विधायक ही बनना है. विधायक बनने के लिए मुझे धैर्य रखना पड़ा.

सवाल: उज्जैन में सिंहस्थ मेला का आयोजन होने वाला है. प्रयागराज में महाकुंभ की जैसी स्थिति से निपटने के लिए उज्जैन में क्या प्लानिंग है?

जवाब: 2026 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ मेले पर सीएम ने कहा कि यह सिंहस्थ अब तक का सबसे बेहतर होने वाला है. एक साल में सबसे ज्यादा यात्री उज्जैन आए हैं, जिनकी संख्या 7 करोड़ है. यह देश के अन्य धार्मिक स्थलों में यात्रियों की संख्या से सबसे ज्यादा है. रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग पर काम किया जा रहा है. बड़े महानगर में आने-जाने वाले मार्ग पर काम किया जा रहा है.

