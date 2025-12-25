MP के सबसे साफ शहर में सड़क का नाम बदला; अब AB रोड इस नाम से जाना जाएगा

AB Road Name Change in Indore: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी की जयंती ‘सुशासन दिवस' के रूप में मनाई जाती है. अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Jayanti) की 101वीं जयंती पर इंदौर नगर निगम (Indore Nagar Nigam) ने गुरुवार को शहर की एक प्रमुख सड़क का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला किया. इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव (Pushyamitra Bhargav) ने बताया कि महापौर परिषद (MIC Meeting) की बैठक में सर्वसम्मति से एबी रोड AB Road (आगरा-बॉम्बे रोड) का नाम बदलकर ‘अटल बिहारी मार्ग' करने का फैसला किया गया.

जिन्होंने राजनीति को गरिमा दी,

उनके नाम पर अब इंदौर की एक प्रमुख पहचान।

एबी रोड का नामकरण अब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर

‘अटल बिहारी बाजपेयी मार्ग' किया गया।

यह निर्णय उनके विचारों और राष्ट्रसेवा को सच्ची श्रद्धांजलि है।#AtalBihariVajpayee… pic.twitter.com/5fhldCuf98 — Pushyamitra Bhargav (@advpushyamitra) December 25, 2025

ऐतिहासिक योगदान को सम्मान : महापौर

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा,'‘वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश भर में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया था जिससे ग्रामीण इलाकों की सड़कें मुख्य मार्गों से जुड़ी थीं. उनके इस ऐतिहासिक योगदान के सम्मान में हमने फैसला किया है कि शहर का एबी रोड अब अटल बिहारी मार्ग के नाम से जाना जाएगा.''

एबी रोड, इंदौर की एक मुख्य बसाहट का वह व्यस्त मार्ग है जो कई साल पहले आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा था. अब यह राष्ट्रीय राजमार्ग शहर के बाहरी हिस्से से गुजरता है.

महापौर ने कहा,‘‘हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम भी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए.''

यह भी पढ़ें : Abhyudaya MP Growth Summit: ग्वालियर से अमित शाह ने दी MP को 2 लाख करोड़ की सौगातें; CM मोहन ने ये कहा



