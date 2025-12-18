ये है दुनिया की सबसे महंगी वाइन, एक बोतल की कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Worlds Most Expensive Wine: शराब के शौकीन अक्सर महंगी और लग्जरी ब्रांड्स पसंद करते हैं. हाई क्लास सोसाइटी में शराब को स्टेटस और शाही शौक से जोड़कर देखा जाता है. आमतौर पर शराब कुछ सौ रुपये से लेकर लाखों तक मिल जाती है. लेकिन दुनिया में एक ऐसी शराब भी है, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं. सोचिए, अगर किसी व्हिस्की की सिर्फ 30 एमएल का एक पेग करीब 2 करोड़ रुपये में बिके, तो पूरी बोतल की कीमत कितनी होगी.

दुनिया की सबसे महंगी शराब

दुनिया की सबसे महंगी शराब का खिताब इसाबेला इस्ले के नाम है. ये एक सिंगल स्कॉच माल्ट व्हिस्की है. जिसकी कीमत करीब 6.2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 52 करोड़ रुपये बताई जाती है. इतनी रकम में आप देश के किसी भी बड़े शहर में एक नहीं बल्कि कई लग्जरी फ्लैट खरीदे जा सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्हिस्की की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है?

असल में इसकी ऊंची कीमत का राज इसके स्वाद से ज्यादा इसकी शानदार पैकिंग में छिपा है. इसाबेला इस्ले की बोतल सफेद सोने से बनाई गई है. इतना ही नहीं इसमें करीब 8,500 हीरे और 300 से ज्यादा माणिक भी जड़े हुए हैं. यानी ये सिर्फ एक शराब नहीं, बल्कि ज्वेलरी और लग्जरी का अनोखा कॉम्बिनेशन है. इस खास व्हिस्की को मई 2011 में लॉन्च किया गया था.

कहां और कैसे मिलेगी ये व्हिस्की?

अगर आप सोच रहे हैं कि इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है. इसाबेला इस्ले की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये एक स्पेशल एडिशन व्हिस्की है. वेबसाइट पर इसे खरीदने का कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है. कॉन्टैक्ट सेक्शन में एक ई मेल आईडी जरूर मिलती है. जिससे कंपनी से सीधे संपर्क किया जा सकता है.

और कौन कौन सी शराब हैं करोड़ों की?

इसाबेला इस्ले के अलावा भी दुनिया में कई बेहद महंगी व्हिस्कियां मौजूद हैं. इनमें मैगलन एम का नाम काफी मशहूर है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. वहीं मैगलन की कुछ दूसरी खास बोतलें भी करीब 4 करोड़ रुपये तक में बिक चुकी हैं.

