ईरान के अलावा इन देशों के झंडे में भी दिखता है शेर, जानें क्या होता है इसका मतलब

ईरान में इन दिनों विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच इस इस्लामिक देश का झंडा चर्चा में है. यहां पुराने झंडे को अपनाने की मांग भी है. पुराने झंडे में शेर और सूरज का प्रतीक है. जानिए ईरान के अलावा किन देशों के झंडे पर शेयर बना हुआ है.

ईरान के अलावा श्रीलंका के झंडे पर भी शेर बना हुआ है.

Lion in Flags: ईरान में 28 दिसंबर, 2025 से महंगाई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. अब तक कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है. इस प्रदर्शन के बीच ईरान का झंडा सुर्खियों में है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान का पुराना झंडा आ गया है, तो लंदन में ईरानी दूतावास की बिल्डिंग पर एक शख्स ने नया झंडा हटाकर पुराना लगा दिया है. पुराना झंडा राजशाही इतिहास का प्रतीक है और नया इस्लामी क्रांति के बाद का है, जो मौजूदा दौर में चल रहा है. पुराने झंडे पर शेयर और सूरज बना है, जिसमें शेर शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि सूरज दिव्यता और प्रकाश. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के अलावा किन देशों के झंडे पर शेयर दिखता है. अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं..

श्रीलंका (Sri Lanka)

ईरान के अलावा श्रीलंका के झंडे पर भी शेर बना हुआ है. यह झंडा हरा, पीला और लाल रंग का है. इसमें लाल क्षेत्र में सुनहरा शेर तलवार लिए खड़ा है. यह झंडा बहादुरी और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है.

स्पेन (Spain)

स्पेन का झंडा 1785 में अपनाया गया और 1981 में अपडेट हुआ. इसमें दो लाल और एक बड़ी पीली पट्टी है. कोट ऑफ आर्म्स में शेर खड़ा है, जो एक पंजा ऊपर उठाए हुए है.

बरमूडा (Bermuda)

बरमूडा का झंडा 1910 में अपनाया गया. यह लाल रंग का है, जिसमें ब्रिटिश एनसाइन और कोट ऑफ आर्म्स में एक लाल शेर कवच पहने हुए दो पैरों पर खड़ा दिखाई देता है.

केमैन आइलैंड्स (Cayman Islands)

1958 में ब्रिटिश से स्वायत्तता मिलने के बाद केमैन आइलैंड्स ने झंडा अपनाया. झंडे में ब्रिटिश एनसाइन और कोट ऑफ़ आर्म्स में कछुआ और उसके नीचे पीला शेर दिखाई देता है.

जर्सी (Jersey)

जर्सी का झंडा सफेद है और इसमें लाल क्रॉस है। जहां दो लाइनें मिलती हैं, वहां कोट ऑफ़ आर्म्स में तीन सुनहरे शेर दिखाई देते हैं. यह झंडा 1979 में अपनाया गया.

मोंटेनेग्रो (Montenegro)

मोंटेनेग्रो का झंडा 2004 में आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ. यह लाल रंग का है, इसका बॉर्डर पीले रंग का है. कोट ऑफ आर्म्स में दो बाज विपरीत दिशा में और बीच में पीला शेर एक पंजे को ऊपर उठाए हुए दिखाई देता है.

साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड्स

1985 में वर्तमान झंडा अपनाया गया. इसमें यूनियन फ्लैग और कोट ऑफ आर्म्स है. कोट में रीइंडियर, पेंगुइन, समुद्री शेर और सुनहरा शेर दिखाई देता है.

