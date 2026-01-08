विज्ञापन
पुरुषों को गुलाम बनाकर रखती हैं महिलाएं, इस देश में चलता है औरतों का राज

इन दुनिया में हमेशा से महिलाओं को नीचा या पीछे रखने की कोशिश की गई है. मगर अब महिलाएं इन सबसे आगे निकल चुकी हैं और बराबरी से काम करती हैं. जहां पहले महिलाओं को गुलाम समझा जाता था. वहीं एक ऐसा देश है जिसमें पुरुष गुलाम बनकर रहते हैं.

इस देश में राज करती हैं महिलाएं

महिलाओं को कई देशों में उनके मूल अधिकार तक नहीं दिए जाते हैं, दुनियाभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है. ऐसे में हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का मुद्दा चर्चा में रहता है. हालांकि अगर हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएं, जहां महिलाएं ही राज करती हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां महिलाएं पुरुषों पर राज करती हैं और पुरुषों को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं. बहुत ही कम लोगों को इस देश के बारे में पता होगा. आइए आपको इस देश के बारे में बताते हैं.

क्या है इस देश का नाम

जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो चेक रिपब्लिक में आता है. इस देश का अपना झंडा, करेंसी से लेकर पासपोर्ट और पुलिस फोर्स भी है. यहां के मूल नागरिक पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं हैं. बड़ी बात ये है कि इस देश में पुरुषों को गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता है. इस देश का नाम अदर वर्ल्ड किंगडम है. जो 1996 में यूरोपियन देश चेक रिपब्लिक से बना था. इस देश में सारा शासन महिलाओं के हाथ में है. इस देश की रानी पैट्रिसिया-1 हैं, जिनका यहां पर राज चलता है. हालांकि बाकी देशों ने इसे देश का दर्जा नहीं दिया हुआ है.

पुरुष करते हैं बस ये काम

अदर वर्ल्ड किंगडम की राजधानी ब्लैक सिटी है. इस देश में पुरुषों को गुलाम की तरह रखा जाता है. जहां पर उनका काम सिर्फ रानी के लिए सोफा या कुर्सी बनाना होता है. जिस पर वो बैठती हैं. इस देश में अगर पुरुष को शराब पीने का मन होता है तो इसके लिए भी एक नियम है. पहले मालकिन के पैरों पर शराब डाली जाती है और उसके बाद ही गुलाम इसे पी पाते हैं. इस देश में अगर कोई कानून बदलना है तो उसका हक सिर्फ महारानी पैट्रिसिया-1 को ही है.

पुरुषों के लिए हैं ये नियम

इस देश में महिलाएं पुरुषों से ऊपर मानी जाती हैं. पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना होता है. पुरुषों को 24 घंटे कॉलर पहनना होता है. मालकिन की मंजूरी के बिना उनका गुलाम कुछ खा-पी नहीं सकता है. इतना ही नहीं पुरुषों पर एक निशान बना होता है, जिससे उनकी मालकिन उन्हें पहचान सके.

