T20 World Cup 2026: सेमी फाइनल में भारत का इंग्लैंड और अफ्रीका का न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला, डेट कर लें नोट

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमी फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की भिड़ंत पांच मार्च को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ है. वहीं पहले सेमी फाइनल मुकाबले में अफ्रीकी टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेंगी.

भारतीय खिलाड़ी

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज (एक मार्च) भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में खेला गया. जहां भारतीय टीम विपक्षी टीम को मात देते हुए सेमी फाइनल में प्रवेश कर गई है. टीम इंडिया का अगला मुकाबला सेमी फाइनल राउंड में गुरुवार (पांच मार्च) को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में शाम 6.30 बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच 7.00 बजे से देखने को मिलेगा. 

चार मार्च को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मैच 

भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले से पहले चार मार्च को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमी फाइनल मैच खेला जाएगा. अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें कोलकाता स्थित इडेन गार्डेंस में आमने-सामने होगी. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. वह फाइनल में खिताब के लिए जोर लगाएगी. 
 

