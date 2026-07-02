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दवा तो ठीक है लेकिन इसके साथ दारू क्यों कहा जाता है? ये रहा जवाब

आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, दवा-दारू ले लो. जब कोई व्‍यक्ति बहुत बीमार होता है, तो उसे लोग ये सलाह देते हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि यहां दारू का मतलब शराब है, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ कुछ और है. 

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दवा तो ठीक है लेकिन इसके साथ दारू क्यों कहा जाता है? ये रहा जवाब

आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, दवा-दारू ले लो. जब कोई व्‍यक्ति बहुत बीमार होता है, तो उसे लोग ये सलाह देते हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि यहां दारू का मतलब शराब है, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ कुछ और है. 

दवा-दारू में दारू का मतलब क्या है

हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में दारू शब्द का एक पुराना अर्थ औषधि या इलाज भी है. यह शब्द संस्कृत के दारु (लकड़ी) से जुड़ा माना जाता है. प्राचीन समय में कई औषधियां पेड़ों की छाल, जड़ों और लकड़ी से बनाई जाती थीं, इसलिए दारू शब्द का संबंध औषधीय पदार्थों से भी हो गया. बाद में बोलचाल में दवा-दारू का अर्थ इलाज, उपचार या चिकित्सा के रूप में प्रचलित हो गया. 

फारसी में आज भी मेडिकल स्टोर को दारूखाना (Darukhaneh) कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दवाखाना या फार्मेसी.

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फिर दारू का मतलब शराब कैसे हो गया

समय के साथ कई भारतीय भाषाओं में दारू शब्द का प्रयोग शराब के लिए भी होने लगा. माना जाता है कि लकड़ी या अन्य वनस्पतियों से तैयार होने वाले आसव (distilled liquor) के कारण यह अर्थ लोकप्रिय हुआ. आज सामान्य बातचीत में दारू सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में शराब का ही ख्याल आता है. 

दवा-दारू का सही अर्थ

जब कोई कहता है, दवा-दारू ले लो, तो उसका मतलब होता है- 

दवा लेकर इलाज कराओ. 
अपनी सेहत का ध्यान रखो. 
समय पर उपचार करवाओ. 

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यह वाक्य शराब पीने की सलाह नहीं देता, बल्कि इलाज कराने की बात करता है. 

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