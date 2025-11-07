बिगड़ैल हाथियों को तुरंत कर देते हैं शांत, कुमकी हाथी होते क्या हैं?

Kumki Elephants: हाथी एक ऐसा जानवर है, जो दिखने में काफी शांत लगता है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये तबाही मचा देता है. यही वजह है कि जंगली हाथी के आसपास भी जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है. हाथी जब बिगड़ैल हो जाते हैं तो उन पर काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में एक तरीका अपनाया जाता है, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं. हाथी के उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग की तरफ से एक ऐसा हाथी तैनात किया जाता है, जो कुछ ही देर में बिगड़ैल हाथी को लाइन पर ले आता है. इस हाथी को कुमकी हाथी कहा जाता है.

केरल में तैनात किए गए कुमकी हाथी

दरअसल केरल वन विभाग ने त्रिशूर जिले में कुथिरन के आवासीय इलाकों में उत्पात मचा रहे एक जंगली हाथी को भगाने के लिए दो कुमकी हाथियों को तैनात किया है. पिछले करीब दो हफ्ते से जंगली हाथी कुथिरन के इरुम्पुपलम क्षेत्र में बार-बार आ रहा है, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई है. कुछ दिन पहले जंगली हाथी को भगाने की कोशिश कर रहा एक वन अधिकारी घायल हो गया था, साथ ही हाथी ने वन विभाग की गाड़ी को भी तोड़ दिया था. अब इस जंगली हाथी को खदेड़ने के लिए दो ट्रेंड हाथियों भरत और विक्रम को लाया गया है.

शाहरुख खान को क्यों मिला है लाल रंग का पासपोर्ट? जानें क्या है इसमें खास

क्या होते हैं कुमकी हाथी?

कुमकी हाथियों का इस्तेमाल जंगली हाथियों को पकड़ने, शांत करने और उन्हें झुंड में लाने के लिए किया जाता है. जब भी कोई हाथी हिंसक हो जाता है या फिर आसानी से वापस जंगल में नहीं जाता है तो ये उपाय अपनाया जाता है. कुमकी हाथियों को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है. ये आकार में काफी बड़े और ताकतवर होते हैं. किसी भी हाथी को कुमकी हाथी की ट्रेनिंग देने के लिए वन विभाग से इजाजत लेनी होती है.

इंसानों और फसलों को बचाने के अलावा ये कीचड़ या गड्ढे में फंसे हुए हाथियों को निकालने का काम भी करते हैं. इन हाथियों की देखभाल वन विभाग ही करता है. साउथ के तमाम राज्यों में कई कुमकी हाथी होते हैं, जो वन विभाग के लिए बड़े काम के हैं.