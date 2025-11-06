UP Board Exam 2026: यहां एक साथ चेक करें यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेटशीट

दिनांक समय पाली विषय

18 फरवरी 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह सामान्य हिन्दी

18 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम हिन्दी

19 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम नागरिक शास्त्र

20 फरवरी 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह संस्कृत, कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)- प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये)

20 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम अंग्रेजी

21 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम इतिहास

23 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम जीव विज्ञान, गणित

24 फरवरी 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान-द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र-सप्तम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)

24 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम अर्थशास्त्र

25 फरवरी 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला

25 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र

26 फरवरी 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान-तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान-अष्ठम् प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिये)

26 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम भूगोल

27 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान

28 फरवरी 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्नपत्र- (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान-नवम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)

28 फरवरी 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला

09 मार्च 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह उर्दू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली

09 मार्च 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र

10 मार्च 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह सामान्य आधारिक विषय व्यावसायिक वर्ग के लिये, कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी पंचम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान दशम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)

10 मार्च 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम व्यवसाय अध्ययन (वाणिज्य वर्ग के लिये), गृहविज्ञान

11 मार्च 2026 सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सुबह लेखाशास्त्र (वाणिज्य वर्ग के लिये), एन०सी०सी०

11 मार्च 2026 शाम 2:00 बजे से 5:15 बजे तक शाम पालि, अरबी, फारसी