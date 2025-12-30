UP बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं परीक्षा के एग्जाम सेंटर्स की फाइनल लिस्ट, इस लिंक पर जाकर करें चेक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा के केंद्रों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. इस बार 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे राज्य में कुल 8033 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं. पहले बोर्ड ने 7448 सेंटर्स की लिस्ट ऑनलाइन जारी की थी. इस लिस्ट पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स से ऑब्जेक्शन मंगाए गए थे. राज्य के 75 जिलों से 8,000 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं. इन शिकायतों को सुलझाने के बाद, सेंटर्स की संख्या 585 बढ़ा दी. अब, फाइनल लिस्ट में कुल सेंटर्स की संख्या 8033 हो गई है.

18 फरवरी से शुरू हैं एग्जाम

जो छात्र UP बोर्ड के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं. वो UPMSP की वेबसाइट पर जाकर इस सूची को चेक कर सकते हैं. बोर्ड परीक्षाएं पहले 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 तक होंगी. UPMSP की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए 8 हजार से अधिक केंद्र हैं. हर सेंटर पर CCTV मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी.

UP बोर्ड के 2026 के एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होंगे. सुबह क्लास 10 हिंदी और दोपहर में क्लास 12 हिंदी के एग्जाम होंगे. एग्जाम साइकिल 12 मार्च को खत्म होगा. आखिरी सेशन में क्लास 12 संस्कृत का एग्जाम होगा. थ्योरी एग्जाम से पहले, UP बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे. बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, UPMSP क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम दो फेज में होंगे. फेज 1, 24 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक होगा, जबकि फेज 2, 29 जनवरी 2026 को होगा.

UP बोर्ड हॉल टिकट कब जारी होंगे?

UP बोर्ड जल्द ही क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के हॉल टिकट जारी कर देगा. उम्मीद है कि एग्जाम शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे. यानी एडमिट कार्ड जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत तक जारी कर दिए जाएंगे.