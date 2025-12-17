विज्ञापन

UP Board 2026: प्रैक्टिकल परीक्षाओं की आ गई तारीख, दो चरणों में होगी पूरी; यहां देखें पूरा शेड्यूल

UP Board 2026 की 12th Practical Exam Date जारी हो गई है. UPMSP ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं का पूरा Schedule घोषित कर दिया है. परीक्षाएं दो चरणों में होंगी- पहला 24 जनवरी से 1 फरवरी और दूसरा 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक.

Read Time: 3 mins
Share
UP Board 2026: प्रैक्टिकल परीक्षाओं की आ गई तारीख, दो चरणों में होगी पूरी; यहां देखें पूरा शेड्यूल

UP Board 12th Practical Exam Schedule: यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. वर्ष 2026 की कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. लंबे समय से छात्र जिस घोषणा का इंतजार कर रहे थे, वह अब आधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है. इस बार परीक्षाएं दो चरणों में होंगी, ताकि सभी मंडलों में मूल्यांकन सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके.

पहला चरण: 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026

पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल किए गए हैं. इस दौरान 29 और 30 जनवरी को परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि इन दो दिनों में यूपीटीईटी की लिखित परीक्षा निर्धारित है. यूपीटीईटी के चलते कई विद्यालयों में अवकाश रहेगा, इसलिए इन तिथियों पर प्रैक्टिकल रोकने का निर्णय लिया गया है.

दूसरा चरण: 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026

दूसरे चरण की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच होंगी. इस चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल शामिल हैं. दो चरणों में परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि किसी भी मंडल में भीड़भाड़ न हो और सभी छात्रों को समान रूप से परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

ये भी पढ़ें- रहमान डकैत वाले 'ल्यारी' को क्यों कहा जाता है पाकिस्तान का ब्राजील? जानें अब कैसे हैं हालात

बोर्ड सचिव का आधिकारिक बयान

यूपी बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर ही होंगी. उन्होंने सभी विद्यालयों को समय रहते तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सचिव ने छात्रों से भी अपील की है कि वे अपने विद्यालयों से संपर्क में रहें, प्रैक्टिकल फाइलें और रिकॉर्ड समय पर पूरा करें और परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें.

छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत

शेड्यूल जारी होने के बाद अब छात्रों को अपनी तैयारी की योजना बनाने में आसानी होगी. अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकेंगे. यह शेड्यूल छात्रों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें समय रहते अपनी रणनीति तय करने का मौका मिलता है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की तरह नोएडा-गुरुग्राम में भी बंद रहेंगे 5वीं तक के स्कूल? ये रहा लेटेस्ट अपडेट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Board 2026 Practical Exam, UP Board 12th Practical Schedule, UP Board Inter Practical 2026, UP Board Exam Date 2026, UP Board Class 12 Practical, UPMSP Practical Exam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com