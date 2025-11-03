HBSE Board Exam 2026: जल्द शुरू होने वाली है हरियाणा बोर्ड की परीक्षा, जाने कब जारी होगी डेटशीट

HBSE 10th-12th Exam Date 2026: बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी. कुछ बोर्ड ने तो परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. तो वहीं कुछ स्टेट बोर्ड जल्द ही परीक्षा की डेटशीट जारी करने वाले हैं.हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (HBSE) की ओर से जल्द ही टाइम-टेबल जारी किया जाएगा. बोर्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने की तैयारी में है।

फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकती हैं परीक्षाएं

बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जल्द ही टाइमटेबल की पीडीएफ फाइल जारी की जाएगी. छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे ढंग से करने में मदद मिलेगी. पिछले सालों के डेटशीट जारी होने का अनुमान लगाए तो 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जा सकती हैं. ऑफिशियल डेटशीट की वेबसाइट पर जारी होगी.

प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले होंगी

बोर्ड थ्योरी परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी. 10वीं और 12वीं दोनों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में पूरी कराने की तैयारी है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी लेते रहें.

डेटशीट ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना होगा.

होम पेज पर "HBSE 10th Datesheet 2026" या "HBSE 12th Datesheet 2026" लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको टाइमटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें-CA Result 2025: सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी, सेव कर लें ये डायरेक्ट लिंक