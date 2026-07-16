ऐसा अकेला देश, जो एशिया में भी है और अफ्रीका में भी... नाम जानते हैं आप!

दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों में फैले हुए हैं. इन्हें ट्रांसकॉन्टिनेंटल (Transcontinental) देश कहा जाता है. लेकिन जब बात एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों की आती है, तो एक देश है जो दोनों महाद्वीपों में आता है. कौन सा है ये देश और क्‍या है इसकी खासियत, जानें.

एशिया और अफ्रीका दोनों में है मिस्र

मिस्र का अधिकांश भाग अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है. वहीं, इसका सिनाई प्रायद्वीप (Sinai Peninsula) एशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है. यही कारण है कि मिस्र को एशिया और अफ्रीका दोनों में फैला हुआ देश कहा जाता है. दोनों महाद्वीपों के बीच की भौगोलिक सीमा स्वेज नहर (Suez Canal) के आसपास मानी जाती है. इस नहर के पूर्व में स्थित सिनाई प्रायद्वीप एशिया में आता है, जबकि पश्चिमी भाग अफ्रीका में स्थित है.

मिस्र से जुड़े ये रोचक तथ्य जानते हैं आप

दुनिया की सबसे लंबी नदी

मिस्र से होकर बहने वाली नील नदी (Nile River) दुनिया की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है और देश की जीवनरेखा मानी जाती है.

पिरामिडों का देश

मिस्र अपने प्राचीन पिरामिडों और स्फिंक्स (Sphinx) के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. गीज़ा का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के सात अजूबों में शामिल है.

राजधानी

मिस्र की राजधानी काहिरा (Cairo) है, जो अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक है.

स्वेज नहर का महत्व

स्वेज नहर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. यह भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) को लाल सागर (Red Sea) से जोड़ती है और यूरोप तथा एशिया के बीच समुद्री दूरी को काफी कम कर देती है.

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आधिकारिक भाषा

मिस्र की आधिकारिक भाषा अरबी (Arabic) है, जबकि अंग्रेजी और फ्रेंच का भी कई क्षेत्रों में उपयोग होता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह सवाल

UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NDA, CDS और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में स्थित देश कौन-सा है? इसका सही उत्तर मिस्र (Egypt) है.