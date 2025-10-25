विज्ञापन
विशेष लिंक

सनी लियोनी ने पूछा- ये छपरा क्या है? जानें क्या है इस शहर की कहानी

Sunny Leone Video: सनी लियोनी ने पूछा कि ये छपरा क्या होता है, जिस पर सामने बैठे शख्स ने उन्हें बताया कि ये बिहार का एक शहर है. ऐसे में आज छपरा से जुड़ी कुछ खास बातें जान लीजिए.

Read Time: 2 mins
Share
सनी लियोनी ने पूछा- ये छपरा क्या है? जानें क्या है इस शहर की कहानी
क्या है छपरा की कहानी

Sunny Leone Video: बिहार में विधानसभा चुनावों का शोर है, ऐसे में यहां के हर जिले में नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं. बिहार में 6  और 11 नवंबर को दो चरण में चुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. इसी बीच एक्ट्रेस सनी लियोनी का बिहार के छपरा का नाम लेते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सनी लियोनी छपरा का नाम लेती हुई दिख रही हैं, आखिर में उनके आसपास मौजूद लोग बताते हैं कि छपरा क्या है. ऐसे में आज हम आपको छपरा के नाम और इसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं. 

सनी लियोनी ने शेयर किया वीडियो

सनी लियोनी का ये वीडियो किसी शो की शूटिंग के दौरान का है, सनी एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठी दिख रही हैं और बाकी लोग भी बैक स्टेज तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच सनी अचानक से बोलती है कि वॉट इज छबरा... इसके बाद उनके पास बैठा एक शख्स बोलता है कि छपरा बिहार का एक शहर है. सनी ने ये वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. 

क्या है छपरा का इतिहास?

छपरा शहर, पूर्वोत्तर भारत में बिहार के सारण जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है. ये घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास स्थित शहर है. इस शहर में 18वीं सदी में अंग्रेजों ने कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके बाद ये चर्चा में आया और इसका विकास भी हुआ. प्राचीन भारत में छपरा मगध शासन का हिस्सा था. 

  • छपरा की आबादी करीब 2011 की जनगणना के मुताबिक दो लाख से ज्यादा है. 
  • यहां करीब 90 फीसदी हिंदू आबादी और बाकी मुस्लिम आबादी है. 
  • छपरा में रहने वाले ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं, वहीं कुछ लोग मगधी और हिंदी बोलते हैं.
  • यहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है. यहां पर चावल, गेहूं, महुवा और सब्जी की खेती होती है. 
  • छपरा के लोग खाने-पीने के काफी शौकीन होते हैं और यहां का लिट्टी चोखा काफी मशहूर है. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Leone Video, Sunny Leone Bihar, Sunny Leone Chhapra, Bihar Chhapra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com