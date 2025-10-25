सनी लियोनी ने पूछा- ये छपरा क्या है? जानें क्या है इस शहर की कहानी

Sunny Leone Video: बिहार में विधानसभा चुनावों का शोर है, ऐसे में यहां के हर जिले में नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं. बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरण में चुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. इसी बीच एक्ट्रेस सनी लियोनी का बिहार के छपरा का नाम लेते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सनी लियोनी छपरा का नाम लेती हुई दिख रही हैं, आखिर में उनके आसपास मौजूद लोग बताते हैं कि छपरा क्या है. ऐसे में आज हम आपको छपरा के नाम और इसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं.

सनी लियोनी ने शेयर किया वीडियो

सनी लियोनी का ये वीडियो किसी शो की शूटिंग के दौरान का है, सनी एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठी दिख रही हैं और बाकी लोग भी बैक स्टेज तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच सनी अचानक से बोलती है कि वॉट इज छबरा... इसके बाद उनके पास बैठा एक शख्स बोलता है कि छपरा बिहार का एक शहर है. सनी ने ये वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है.

क्या है छपरा का इतिहास?

छपरा शहर, पूर्वोत्तर भारत में बिहार के सारण जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है. ये घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास स्थित शहर है. इस शहर में 18वीं सदी में अंग्रेजों ने कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके बाद ये चर्चा में आया और इसका विकास भी हुआ. प्राचीन भारत में छपरा मगध शासन का हिस्सा था.