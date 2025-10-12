Sunny Leone की फोटो देखकर खोला व्रत, करवा चौथ के बाद खूब वायरल हो रहे मीम, देखते ही ठीक हो जाएगी 'मेंटल हेल्थ'

पति-पत्नी का रिश्ता जीवन के अहम र‍िश्‍तों में से एक है और करवा चौथ का व्रत इस रिश्‍ते को ओर मजबूत बनाता है. करवा चौथ से जुड़े कई सारे मीम्‍स वायरल हो रहे हैं. जो आपके तनाव को कम कर मन को हल्‍का कर देंगे. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सनी लियोन से जुड़ा हुआ है. जहां पर एक बुर्जुग व्यक्ति सनी लियोन की फोटो को देखकर करवा चौथ का व्रत खोल रहा है. बुर्जुग व्यक्ति ने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए, छलनी से लियोन की दीवार पर लगाई हुई तस्वीर देखी और अपना व्रत तोड़ा. बताया जा रहा है कि वह आगे तीज और वट सावित्री के व्रत रखने की योजना बना रहे हैं.

सोशल मीडिया के जरिए करें तनाव कम

इस वीडियो को देखकर लोगों को खूब हंसी आ रही है. सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी कई वीडियो तनाव को कम करने में मदद करती है. आपको जब भी किसा बात का अधिक तनाव हो तो इस तरह की फनी वीडियो को देख लिया करें. इन्हें देखने में मन हल्का हो जाता है और किसी बात का तनाव भी नहीं होता है.

तनाव दूर करने के लिए और क्या-क्या करें-

आपको जिस तरह के गाने पसंद हो आ उन्हें सुनकर भी तनाव कम कर सकते हैं. संगीत सुनने से मनोरंजन होता है और दिमाग हल्का महूसस करता है

अपनों परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएं और खुलकर उनसे बात करें. साथ ही अपने बचपन के किस्से याद करें.

अच्छी नींद लेने से भी तनाव काफी हद तक कम हो जाता है.

अपनी पसंदीदा हॉबी को अधिक से अधिक करें

तो ये थी कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप तनाव कम कर सकते हैं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)