High Paying Govt Jobs: भारत की वो पांच सरकारी नौकरियां, जिनमें मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी

High Paying Govt Jobs: सरकारी और प्राइवेट नौकरी की तुलना जब भी होती है. ज्यादातर लोगों की पसंद आज भी सरकारी नौकरी ही रहती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है नौकरी की सुरक्षा, सम्मान और लंबे समय तक मिलने वाले फायदे. हालांकि आज के दौर में प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी और सुविधाएं हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती.

यही कारण है कि कम पढ़े-लिखे से लेकर ज्यादा पढ़े लिखे युवा तक सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं. खास बात ये है कि कुछ सरकारी नौकरियां ऐसी हैं, जिनमें सैलरी, सुविधाएं और रुतबा तीनों ही शानदार होते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही पांच टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में.

भारतीय विदेश सेवा (IFS)

भारतीय विदेश सेवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिनी जाती है. IFS अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं और अपने करियर का बड़ा हिस्सा विदेश में बिताते हैं. एक देश में इन्हें अधिकतम तीन साल तक तैनाती मिलती है.

सैलरी के साथ-साथ इन्हें फर्निश्ड घर, सरकारी गाड़ी, मेड, फ्री मेडिकल सुविधा और बच्चों की मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं. कुल मिलाकर इनकी मासिक कमाई करीब साढ़े तीन से साढ़े चार लाख रुपये तक हो सकती है.

आईएएस और आईपीएस (IAS & IPS)

आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रशासन और कानून-व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं. इन्हें नीतियां बनाने से लेकर बड़े फैसले लेने तक का अधिकार मिलता है. शुरुआत में सैलरी करीब 50 हजार रुपये प्लस डीए होती है, जो अनुभव के साथ ढाई से तीन लाख रुपये तक पहुंच सकती है. सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, बिजली-पानी में रियायत और कई अन्य सुविधाएं इन्हें मिलती हैं.

डिफेंस सर्विसेज

थल सेना, नौसेना और वायुसेना में काम करना सम्मान और साहस दोनों की पहचान है. यहां जोखिम जरूर होता है, लेकिन सैलरी और सुविधाएं भी बेहतरीन होती हैं. शुरुआती स्तर पर ही 50 से 60 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है. इसके साथ फ्री रहने की व्यवस्था, राशन, भत्ते, बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है.

इसरो, डीआरडीओ और बार्क

अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि है तो ये संस्थान बेहतरीन विकल्प हैं. यहां साइंटिस्ट और इंजीनियर की शुरुआती सैलरी करीब 55 से 60 हजार रुपये होती है. साथ में घर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, समय-समय पर बोनस और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

आरबीआई ग्रेड बी

बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ग्रेड बी को सबसे बेहतरीन पोस्ट माना जाता है. यहां से करियर शुरू कर आप डिप्टी गवर्नर तक पहुंच सकते हैं. शुरुआती सैलरी करीब 67 हजार रुपये प्लस डीए होती है और सालाना पैकेज 18 लाख रुपये तक जा सकता है. पॉश इलाके में फ्लैट, पेट्रोल अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई और ट्रैवल अलाउंस जैसी सुविधाएं इसे और खास बनाती हैं.