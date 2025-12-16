विज्ञापन
जम्बूद्वीप कहां है और इस पर कौन रहता है. यह भारतवर्ष ही है या इससे भी बड़ी कोई जगह है. इस आर्टिकल में जानिए वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जम्बूद्वीप के बारें में हर वो फैक्ट्स, जिनसे आप अनजान हैं.

JambuDwip island: रहस्यमयी जम्बूद्वीप कहां है, जानें अब इस आइलैंड पर कौन रहता है?

Jambudweep Facts: अक्सर आपने धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में जम्बूद्वीप का नाम सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहां है और इस पर कौन रहता है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जम्बूद्वीप का जिक्र एक विशाल भूभाग के रूप में मिलता है. संस्कृत में द्वीप का मतलब चारों ओर से जल से घिरे क्षेत्र से होता है. वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जम्बूद्वीप पृथ्वी का वह मुख्य भाग था, जहां इंसान रहते थे. आइए जानते हैं यह आइलैंड कहां है..

जम्बूद्वीप कहां है?

वैदिक काल में धरती को 7 द्वीपों में बांटा गया था, जिन्हें सप्तद्वीप कहा जाता है. इनमें सबसे प्रमुख और केंद्र में जम्बूद्वीप ही माना गया. यह द्वीप चारों दिशाओं से महासागरों से घिरा हुआ थ. ग्रंथों के अनुसार, यह वह भूमि थी जहां जीवन, कर्म और धर्म का पालन होता था. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जम्बूद्वीप को नौ वर्ष या नौ भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था. इनमें सबसे अहम भारतवर्ष है, जिसे मनुष्यों की कर्मभूमि कहा गया है. 

कुछ विशेषज्ञ, जम्बूद्वीप को वर्तमान एशिया महाद्वीप को मानते हैं. इसमें भारतवर्ष यानी हमारा देश भारत भी शामिल है. यहां जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया. इसके मध्य में मेरु पर्वत है और यहां रहने वाले मनुष्य यानी आर्य और अन्य हैं. 

क्या भारतवर्ष ही जम्बूद्वीप है?

भारतवर्ष जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग माना गया है. यही वह भूमि है जहां मनुष्य जन्म लेकर कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है. प्राचीन काल में भारतवर्ष का विस्तार आज के भारत से कहीं बड़ा बताया गया है. भारतवर्ष का नाम महान राजा भरत के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपने प्रजाजनों का पालन धर्म और न्याय के साथ किया. इसी कारण इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया.

जम्बूद्वीप में कौन रहता है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जम्बूद्वीप ही एकमात्र कर्मभूमि है. यानी यहां मनुष्य रहते हैं और अपने कर्मों के आधार पर जीवन का उद्देश्य तय करते हैं. अन्य द्वीपों को देवताओं या दिव्य प्राणियों का निवास स्थान बताया गया है, जहां जीवन ज्यादा सुखमय माना जाता है.

