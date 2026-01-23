शिवराज सिंह चौहान ने पोती का नाम रखा इला, जानें क्या होता है इसका मतलब

Shivraj Singh chouhan news : केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर खुशियों ने दस्तक दी है. शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी अमानत ने एक बेटी को जन्म दिया है. साल 2026 की शुरुआत चौहान परिवार के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है, जिसे खुद शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर 'लाडली लक्ष्मी' का आगमन बताया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक भावुक पल देखने को मिला.
जैसे ही नन्ही परी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया, दादा शिवराज सिंह चौहान ने उसे अपनी गोद में लिया और कान में गायत्री मंत्र का जाप कर उसका स्वागत किया. इस दौरान दादी साधना सिंह और पिता कार्तिकेय भी काफी भावुक नजर आए.क्यों खास है नाम 'इला'?
चौहान परिवार ने अपनी इस नन्ही सदस्य का नाम 'इला' रखा है. इस नाम के चयन ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. ऐसे में आइए जानते हैं इस नाम का अर्थ क्या है.
हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 21, 2026
कार्तिकेय पिता बन गए।
अमानत मां।
कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा।
कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची।
अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा।
2025 में हमारे घर दो बेटियां आई — अमानत और ऋद्धि । 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ।
स्वागतम… pic.twitter.com/PY6Wya5a3s
यह नाम धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है. वहीं, शास्त्रों में इसे बुद्धि और ज्ञान की देवी माता सरस्वती से भी जोड़ा जाता है. जबकि पौराणिक कथाओं में 'इला' का उल्लेख साहस और पवित्रता के संदर्भ में मिलता है.
आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने 'X' पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि साल 2025 में अमानत और ऋद्धि के रूप में दो बहुओं का घर में आगमन हुआ था, और अब 2026 में पोती के आने से उनका परिवार पूर्ण हो गया है.
