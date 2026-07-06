Satluj Facts: दिलजीत दोसांझ की बहुचर्चित फिल्म 'सतलुज' को रिलीज के महज दो दिन बाद OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. फिल्‍म पहले से ही विवादों में थी. अब इसे ओटीटी से हटा देने के बाद लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गई है. पर क्‍या आप जानते हैं कि फिल्‍म का शीर्षक सतलुज, भारत की प्रमुख नदियों में से एक सतलुज नदी पर आधारित है. जानें सतलुज नदी से जुड़ी ऐसी 10 बातें, जिनसे शायद ही आप वाकिफ होंगे.

सतलुज नदी

सतलुज (Sutlej) भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है. यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है और भारत की कृषि, जलविद्युत तथा सिंचाई व्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है.

सतलुज नदी से जुड़ी 10 बातें

1. सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी

सतलुज नदी सिंधु (इंडस) नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है. इसकी कुल लंबाई लगभग 1,450 किलोमीटर मानी जाती है.

2. तिब्बत में होता है उद्गम

सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट राक्षस ताल (राक्षस झील) के पास होता है. इसके बाद यह भारत में प्रवेश करती है.

3. हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश

यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे के पास प्रवेश करती है और आगे हिमाचल व पंजाब से होकर बहती है.

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4. पंजाब की जीवनरेखा

सतलुज नदी पंजाब की सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख आधार है. इसकी नहरों के जरिए लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी मिलता है.

5. भाखड़ा-नांगल बांध इसी नदी पर है

भारत के सबसे प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक भाखड़ा-नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है. यह सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन का बड़ा स्रोत है.

6. जलविद्युत उत्पादन में बड़ी भूमिका

सतलुज नदी पर कई जलविद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, जिनसे उत्तर भारत के कई राज्यों को बिजली मिलती है.

7. पांच नदियों वाले पंजाब का हिस्सा

सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर पंजाब क्षेत्र की पहचान बनाती हैं. 'पंजाब' का अर्थ है- पांच नदियों की भूमि.

8. पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है

भारत से निकलने के बाद सतलुज पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः सिंधु नदी में मिल जाती है.

9. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

सतलुज नदी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है. सदियों से इसके किनारे अनेक सभ्यताएं और बस्तियां विकसित हुई हैं.

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10. भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

सतलुज नदी न केवल कृषि और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर भारत की जल सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी इसकी बड़ी भूमिका है.