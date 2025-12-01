विज्ञापन
सलमान खान के बॉडीगार्ड को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे बन सकते हैं बॉडीगार्ड? कौन सा करना होता है कोर्स

कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर बॉडीगार्ड से जुड़ा डिप्लोमा करवाया जाता है.  

Bodyguard Kaise Bane: बॉलीवुड के सेलेब्स जितनी मोटी कमाई करते हैं, उतनी ही मोटी कमाई इनके बॉडीगार्ड्स की भी है. जब भी बॉडीगार्ड्स की बात होती है तो सबसे पहले हर किसी के मन में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का नाम ही आता है. शेरा कई सालों से अभिनेता सलमान खान के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं और अपने इस काम के लिए मोटी सैलरी उठा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेरा हर महीने कम से कम 15 लाख रुपये की सैलरी लेते हैं. इस हिसाब से शेरा का सैलरी पैकेज 2 करोड़ रुपये का आसपास का है. 

बॉडीगार्ड कैसे बन सकते हैं

बॉडीगार्ड भी एक अच्छा प्रोफेशन होता है. बॉडीगार्ड बनने के लिए कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जो कि पूरी करनी होती है. जैसे कि अच्छी शारीरिक स्थिति,एक्टिव बॉडी और लोगों की रक्षा करने की क्षमता. इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना होता है. डिप्लोमा करने के बाद आप बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर बॉडीगार्ड का डिप्लोमा करवाया जाता है.  इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के जरिए भी आप ये कोर्स कर सकते हैं. ये कोर्स 2 से 4 साल तक का होता है.

कैसे मिलती है नौकरी

कई ऐसी एजेंसी हैं जो कि नौकरी दिलवाने में मदद करती है. एक बार कोर्स पूरा करने के बाद आप इन एजेंसियों से संपर्क करें.  बॉडीगार्ड स्टाफिंग एजेंसी के जरिए आपको नौकरी मिल जाएगी.

बॉडीगार्ड की सैलरी कितनी होती है (Bodyguard Salary)

बॉडीगार्ड की सैलरी की बात की जाए तो इसकी शुरुआत  30 हजार से हो सकती है. वहीं जैसे-जैसे आपको अनुभव बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ने लग जाएगी. अगर आप सेलेब्स के बॉडीगार्ड बन जाते हैं शुरुआती सैलरी एक लाख भी हो सकती है. 

