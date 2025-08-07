विज्ञापन

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता का निधन, कैंसर के सामने जिंदगी की जंग हारे सुंदर सिंह जॉली

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे.

नई दिल्ली:

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. शेरा, जिनका असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है, ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार 7 अगस्त 2025 को मुंबई के अंधेरी वेस्ट में उनके घर से दोपहर 4 बजे शुरू होगा. शेरा ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा, “मेरे पिता मेरे लिए सबसे मजबूत इंसान और प्रेरणा थे. मेरी सारी ताकत उनसे ही मिली.”

शेरा 1995 से सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं और उनकी वफादारी की हर कोई तारीफ करता है. वह टाइगर सिक्योरिटी नाम की कंपनी चलाते हैं, जो कई बड़े सितारों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है. शेरा ने जस्टिन बीबर जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों की सुरक्षा भी संभाली है. 1980 के दशक में वह एक मशहूर बॉडीबिल्डर थे और कई पुरस्कार जीत चुके हैं. सलमान के साथ उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, और सलमान ने उनके बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने का वादा भी किया है.

कुछ महीने पहले, शेरा ने अपने पिता का 88वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था और सोशल मीडिया पर उनके लिए प्यार भरा संदेश लिखा था. इस दुखद समय में सलमान खान और उनके प्रशंसक शेरा के साथ हैं. सलमान के फैंस भी सोशल मीडिया पर शेरा के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. शेरा के लिए यह निजी नुकसान बहुत बड़ा है, और लोग उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

