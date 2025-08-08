VIDEO: शेरा के पिता का निधन, सलमान खान ने बॉडीगार्ड का मुश्किल वक्त में दिया साथ, गाड़ी से उतरते ही लगाया गले

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का बीते दिन निधन हो गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के बाद सलमान खान उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने शेरा के घर पहुंचते हुए नजर आए. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान कड़ी सुरक्षा के साथ शेरा के घर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं अपनी कार से बाहर निकलते ही उन्होंने शेरा को गले लगाकर सांत्वना दी. वीडियो देख फैंस भी काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.

सलमान के साथ 1995 से जुड़े हुए शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है. वहीं पिता के निधन के बारे में एक आधिकारिक बयान शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली का आज निधन हो गया है. उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे निवास स्थान 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी. अंतिम संस्कार ओशिवारा श्मशान घाट, जोगेश्वरी पश्चिम में होगा...शोक में शेरा." इस पोस्ट पर सलमान खान और सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया था.

गौरतलब है कि सलमान खान और शेरा कई साल से साथ हैं. वहीं वह उनके परिवार की तरह हैं. इस मौके पर भाईजान का शेरा के घर पहुंचना फैंस का दिल जीत रहा है और वह उनकी तारीफ कर रहे हैं. जबकि शेरा के पिता के लिए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें, शेरा ने अपने पिता का 88वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था और सोशल मीडिया पर उनके लिए प्यार भरा संदेश लिखा था.

