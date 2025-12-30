विज्ञापन

धुरंधर के रहमान डकैत अपने दम पर नहीं चला पाएंगे फिल्म? दृश्यम-3 के डायरेक्टर ने तैश में आकर दिया ये चैलेंज

धुरंधर की सक्सेस के बीच खबर आई कि अक्षय खन्ना ने अपनी आने वाली फिल्म दृश्यम-3 से किनारा कर लिया है. लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है.

अक्षय खन्ना को दृश्यम-3 के डायरेक्टर ने दिया चैलेंज
नई दिल्ली:

धुरंधर की सक्सेस के बाद केवल अक्षय खन्ना के ही नहीं उनकी आने वाली फिल्म के भी चर्चे बढ़ गए हैं. अब अगर अक्षय उस फिल्म में काम कर रहे होते तो अलग बात होती लेकिन अक्षय इस फिल्म में नहीं हैं और नहीं होने के बावजूद वह उसी फिल्म को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. हम बात कर रहे हैं अजय देवगन के लीड रोल वाली दृष्यम-3 की. इस फिल्म को लेकर तनाव बढ़ गया है. अहम रोल निभाते नजर आए अक्षय खन्ना ने अचानक फिल्म से किनारा कर लिया तो मेकर्स ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है. 

अक्षय खन्ना को मिला दोस्त रूमी का साथ

इस बीच अक्षय के पुराने दोस्त और फिल्ममेकर रूमी जाफरी ने उनका बचाव करते हुए कहा कि धुरंधर की सक्सेस के बाद भी अक्षय खन्ना का व्यहार बिल्कुल वैसा ही है. रूमी ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में बताया, “जब अक्षय के पास ज्यादा काम नहीं था, तब भी वे बेहद सोच-समझ कर प्रोजेक्ट चुनते थे. आज जब उनके पास ढेर सारे ऑफर हैं, तब भी वे बिना सोचे फिल्में साइन नहीं करते. मुझे ठीक-ठीक नहीं पता अक्षय और प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक के बीच क्या बात हुई, लेकिन अक्षय इतने प्रोफेशनल हैं कि बिना ठोस वजह के किसी काम से पीछे नहीं हटेंगे.”

रूमी ने 2012 में अक्षय के साथ ‘गली गली चोर है' बनाई थी. उन्होंने बताया कि उस दौरान अक्षय ने उनसे बार-बार कहा था कि उनकी जगह कोई ज्यादा कमर्शियल एक्टर को कास्ट किया जाए. रूमी ने पूछा, “क्या इससे ऐसा लगता है कि अक्षय खन्ना पैसे के लालची होंगे.?”

अक्षय को मिला चैलेंज सोलो फिल्म बनाकर दिखाएं

दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में अक्षय को खुली चुनौती दी है कि वे अपनी सोलो फिल्म बनाकर दिखाएं. अभिषेक ने बताया कि अजय देवगन ने इस मामले को पूरी तरह उनके और प्रोडक्शन टीम पर छोड़ दिया था.

अभिषेक के मुताबिक, नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी अक्षय ने शूटिंग शुरू होने से महज पांच दिन पहले फिल्म छोड़ दी. उस समय लुक फाइनल हो चुका था, कॉस्ट्यूम तैयार हो रहे थे, नैरेशन पूरा हो चुका था और अक्षय को कहानी भी खूब पसंद आई थी.

कैसे शुरू हुआ दृष्यम-3 विवाद?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब अक्षय ने अपने किरदार के लिए विग पहनने पर जोर दिया. अभिषेक ने समझाया कि ‘दृश्यम 3' पिछली फिल्म से ठीक आगे शुरू होती है, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए विग पॉसिबल नहीं है. शुरू में अक्षय मान गए लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही डिमांड उठी. अभिषेक ने उन्हें समझाया कि कोई हल निकाल लिया जाएगा लेकिन अक्षय ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया.

अभिषेक ने यह भी साफ किया कि अक्षय को 21 करोड़ रुपये फीस मिलने की खबरें गलत हैं और ऐसी अफवाहें खुद अक्षय की तरफ से फैलाई जा रही हैं. यह विवाद ‘धुरंधर' की सफलता के ठीक बाद सामने आया है, जहां अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई थी. अब ‘दृश्यम 3' में नए किरदार के साथ कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा.

Akshay Khanna, Kumar Mangat Pathak, Drishyam 3 Director Abhishek Pathak, Drishyam 3, Rehman Dakait, Dhurandhar
