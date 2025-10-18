नोएडा में यहां मिलता है सबसे खरा सोना, जानें कितनी होती है कीमत

Pure Gold Price: धनतेरस का त्योहार आते ही लोग सोने और चांदी की कीमतों का पता लगाना शुरू कर देते हैं. इस दिन कई लोग अपने घर सोने या फिर चांदी का सिक्का लेकर आते हैं, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन दौलत बनी रहती है. क्योंकि सोने की कीमत काफी ज्यादा है, ऐसे में इसमें मिलावट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इसीलिए लोग अपने भरोसेमंद ज्वेलर के पास जाते हैं और वहीं से सोने की खरीदारी करते हैं. हालांकि ये भी पूरी तरह शुद्ध सोना नहीं होता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस महंगाई के दौर में शुद्ध सोना आखिर कहां मिलेगा. आज हम आपको इसी की जानकारी दे रहे हैं कि आप सबसे खरा सोना कहां से खरीद सकते हैं.

ये है खरे सोने का सटीक ठिकाना

एकदम शुद्ध और खरे सोने का सबसे सही ठिकाना MMTC-PAMP है, जो कि एक सरकारी कंपनी है और सोने के बार और सिक्के बनाती है. यहां बने सिक्कों में MMTC-PAMP की मोहर लगी होती है और ये 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है. इसे ही 24 कैरेट गोल्ड कहा जाता है. देशभर के तमाम बड़े ज्वेलर यहीं से सोना खरीदते हैं और फिर उससे 22 या 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाते हैं. आप www.mmtcpamp.com पर जाकर ऑनलाइन भी सोना खरीद सकते हैं.

नोएडा में कहां है MMTC सेंटर?

अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आपको खरा सोना खरीदने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप सेक्टर 18 में मौजूद MMTC सेंटर में जाकर शुद्ध सोने का सिक्का या फिर बिस्किट खरीद सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली के साउथ एक्स और गुरुग्राम में भी MMTC सेंटर मिल जाएंगे. यहां से आप शुद्धे चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं.

कितनी है कीमत?

MMTC-PAMP के 24 कैरेट गोल्ड की कीमत फिलहाल 13565.09 रुपये प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम सोना आपको एक लाख 35 हजार 650 रुपये में मिलेगा. आप MMTC-PAMP की वेबसाइट पर जाकर भी रेट देख सकते हैं. सोने की सबसे ज्यादा कीमत यहीं होती है, क्योंकि यहीं सबसे शुद्ध सोना मिलता है.

कैसे बनता है शुद्ध सोना?