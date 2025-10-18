क्या होती है कौड़ी? जिसे धनतेरस पर खरीदते हैं लोग, जानें कितनी होती है कीमत

Dhanteras 2025: दिवाली से ठीक पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन घर में धन धान्य के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तमाम तरह के उपाय भी किए जाते हैं. ऐसा ही एक उपाय कौड़ी का भी होता है. धनतेरस पर समृद्धि के लिए पीले रंग की कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. धन-दौलत में वृद्धि के लिए इस कौड़ी का उपाय किया जाता है. हालांकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है. आइए जानते हैं कि ये कौड़ी क्या होती है और इसकी कितनी कीमत है.

क्या होती है कौड़ी?

जब भी आप किसी से पैसे उधार मांगते हैं तो कई लोग ये कहकर टाल देते हैं कि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है. इसके अलावा दो कौड़ी को लेकर भी कई तरह की बातें होती हैं. कुल मिलाकर आपने कौड़ी शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कम जानते होंगे.

कौड़ी समुद्री घोंघे के खोल से बनी हुई एक चमकदार पत्थर जैसी चीज होती है. जैसे-जैसे घोंघा बड़ा होता है, उसका खोल भी बढ़ता है और ये खोल काफी चमकदार दिखने लगते हैं. इनका आकार भी शंख की तरह मुड़ा हुआ होता है. पानी के अंदर से इन खोलों को बाहर निकाला जाता है और फिर साफ करने के बाद कौड़ी के तौर पर लोग इन्हें जानते हैं.

कितनी होती है कीमत?

कौड़ी पीली और सफेद रंग की होती हैं. इनकी कीमत इनके आकार और क्वालिटी पर निर्भर करती है. आमतौर पर एक किलो कौड़ी की कीमत करीब एक हजार रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हो सकती है. कई जगह, जहां ये आसानी से उपलब्ध होती हैं, वहां इनकी कीमत काफी कम हो सकती है.

पाकिस्तानी सेना के मुकाबले कितने ताकतवर हैं तालिबान के लड़ाके? इस चीज का नहीं है तोड़

पैसों की तरह होता था कौड़ी का इस्तेमाल

एक दौर था जब रुपये या फिर पैसों की जगह कौड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था. तमाम चीजों को खरीदने के लिए लोग अपनी जेब में कौड़ी रखा करते थे. इसमें फूटी कौड़ी और साबुत कौड़ी होती थी. फूटी कौड़ी की कीमत थोड़ी कम होती है थी और तीन फूटी कौड़ी से एक साबुत कौड़ी बनती थी. अगर कोई बड़ा या महंगा सामान खरीदना होता था तो इसके लिए एक दमड़ी लगती थी, जिसे 10 कौड़ी जमा करके बनाया जाता था. इसके बाद दो दमड़ी से एक धेला और पाई बनता था. तीन पाई जमा करने के बाद एक पैसा बनता था.

