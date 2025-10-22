Mi-17 हेलिकॉप्टर का कितना होता है वजन? जिसमें सवार थीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

President Helicopter: केरल दौरे पर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखी गई है. राष्ट्रपति मुर्मू के सबरीमाला मंदिर दर्शन के लिए पहुंचने के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी. प्रमदम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के समय हैलीपैड धंस गया.घटना के बाद पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित की. राष्ट्रपति मुर्मू समेत सुरक्षाकर्मी और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित बताए गए हैं.

भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं, जो आमतौर पर वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए Mi-17 सीरीज के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है. IAF के कॉम्यूनिकेशन स्क्वाड्रन द्वारा संचालित इस बेड़े का उपयोग राष्ट्रपति और अन्य टॉप डेलीगेट्स के लिए छोड़ी-बड़ी यात्राओं के लिए किया जाता है. केरल के दौरे पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IAF Mi-17 से यात्रा कर रही थीं.

वीआईपी सेवा में Mi-17

Mi-17 हेलीकॉप्टर रूस से खरीदा गया है जो इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है. वीआईपी ट्रैवल के लिए कॉन्फ़िगर किए जाने पर, विमान को हाय लेवल अधिकारियों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षा की लेहाज के अहम माना जाता है. भारतीय वायु सेना के पास वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए अन्य विमान भी हैं, जिनमें लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बोइंग 777-300ER "एयर इंडिया वन" और बोइंग 737 बिजनेस जेट (BBJ) और एम्ब्रेयर लेगेसी जैसे अन्य विमान शामिल हैं.

Mi-17 का वजन

Mi-17 हेलीकॉप्टर का वजन 7,100 किलोग्राम है लेकिन इसमें अधिकतम टेक-ऑफ वजन 13,000 किलोग्राम तक है. इसमें 32 यात्रियों तक को ले जाने की क्षमता है. यह आंतरिक या बाहरी हार्ड पॉइंट पर 4,000 किलोग्राम तक का कार्गो (सामान) ले जा सकता है.

ये भी पढ़ेें-Sarkari Naukri: अक्टूबर में निकली है इन पदों पर भर्ती, एक ही जगह देख लीजिए पूरी लिस्ट