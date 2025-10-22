विज्ञापन

Sarkari Naukri: अक्टूबर में निकली है इन पदों पर भर्ती, एक ही जगह देख लीजिए पूरी लिस्ट

Govt Jobs: अक्टूबर में कई विभागों में वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है तो कुछ के नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे. पढ़िए यहां नौकरी की पूरी डिटेल्स.

नई दिल्ली:

Govt Jobs: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को हर बेहतर मौके की तलाश रहती है. उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी चाहिए  होती है.हालांकि हर साल कई वैकेंसी आती है. 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी निकाली जाती है. इस बार कई विभाग में बंपर नौकरियां निकली है. चलिए जानते हैं कहां-कहां फिलहाल भर्तियां चल रही है.रेलवे भर्ती सेल ने दसवीं पास के लिए अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 1104 पदों के लिए आवेदन मांगे है. अगर आपने 10वीं पास की है तो आप इस भर्ती के पात्र हैं. इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए. आवेदन करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 ही है. एप्लीकेशन फॉर्म indianrailways.gov.in पर भरे जाएंगे.

आयु सीमा

आयु सीमा की बात करें तो 15 साल से कम और 24 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी गई है.ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 3साल की छूट दी गई है. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के  लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है. 

एप्लीकेशन फॉर्म

उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस देना होगा. एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

EMRS Vacancy 2025: इन पदों पर निकली वैकेंसी 

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में निकली टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकली है. लेकिन इसकी आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 है. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में TGT, PGT, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट सहित कुल 7267 पदों के लिए 23 अक्टूबर 2025 तक emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

RSSB Recruitment 2025 : राजस्थान में निकली भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से जमादार ग्रेड-II के लिए वैकेंसी निकाली है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. इन पदों पर आवेदन  करने के लिए उम्मीदवारों के पास 15 नंवबर 2025 तक का समय दिया गया है. 

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में ग्रेजुएट के लिए निकली भर्ती

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC Graduate Level) की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैजो उम्मीदवार सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है.एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा. इस वैकेंसी के जरिए कुल 5800 पदों को भरा जाएगा. 
 

